Skupina žen umožňuje lidem zbavit se nepotřebných věcí, které pak zdarma nabízejí jiným lidem. Ti na swapu platí jen nízké charitativní vstupné.

Barbora Tučková a Kateřina Julie Jarischová, které spolupořádají Mostecký SWAP Obzor. | Foto: Deník/Martin Vokurka

V Mostě bude v září další swap, v pořadí dvanáctý. Skupina dobrovolnic už s pomocí sociálních sítí shromažďuje věci z domácností od dárců, kteří se chtějí zbavit všeho nepotřebného. Třeba oblečení po dětech, elektrospotřebičů, bot a drobného nábytku. Swap se koná čtyřikrát ročně a setká se tam na dvě stě lidí, kteří si vybírají, co se jim hodí.

„Zájem o swapy roste, protože se dostávají do širšího povědomí lidí. Ti přišli na to, jak je to super,“ shodly se 36letá Barbora Tučková a 31letá Kateřina Julie Jarischová, které akci s názvem Mostecký SWAP Obzor spolupořádají.

Obě maminky se seznámily přes facebookovou skupinu Nosíme děti v Mostě, kde stovky žen sdílejí různé užitečné informace.

V této soudržné a solidární komunitě začal nejprve swap v malém. Maminky si ve skupině sdělily, co si mohou navzájem nabídnout, a pak si věci darovaly nebo vyměnily na domluvené schůzce. Poté se rozhodly vyzkoušet pro svou skupinu swap v kavárničce. Ta pak ale přestala kapacitně stačit, protože ženy přiváděly na swap své zvědavé kamarádky i příbuzné. A tak vznikla myšlenka dělat větší pravidelné swapy pro veřejnost, což se povedlo v objektu Obzor v ulici Růžová.

Další swap tam bude o víkendu 23. a 24. září, v sobotu od 12 do 18 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin.

Každý si může na swapu naplnit věcmi jednu tašku. Dřív tento limit nebyl, ale k omezení došlo, když někteří návštěvníci byli příliš hrabiví. „Neradi vidíme, když si někdo odnáší deset obrovských tašek, které nemá pro vlastní potřebu nebo potřebu své rodiny. Bohužel se nám v minulosti stávalo, že chodily třeba dámy, které vlastní secondhand. Naštěstí nás vždycky někdo upozorní, že něco není v pořádku,“ řekla Jarischová.

Zářijový swap bude v Obzoru opět v tělocvičně nad hudebním klubem Nový Obzor. Přístup bývá venku označený šipkami, aby lidi strefili. Musí vstoupit do podchodu směrem od policie a pak jít po schodišti nahoru. Vstupné na swap bude 80 korun za osobu, což jsou jediné peníze, které návštěvníci potřebují. Za vybrané věci, které si odnesou domů, totiž nic neplatí. Výtěžek ze vstupného jde na dobročinné účely, například spolkům, které se starají o opuštěná či nemocná zvířata. Co lidi ze swapu neodnesou, to maminky nabídnou neziskovým organizacím.

Na mosteckém swapu bývá velký zájem například o dětské oblečení, které je k mání v různých velikostech. „Maminky jsou z toho nadšené, protože děti rychle rostou a potřebují neuvěřitelně moc dětského zboží,“ sdělila Tučková.Pořadatelky s dvacítkou dobrovolnic věci na swapu průběžně doplňují, takže není nutné přijít hned na zahájení akce. Většinu věcí dárci předávají v dobrém, funkčním a nepoškozeném stavu. Občas se objeví i kuriozity, třeba nemocniční pláště či svěrací kazajka. Každá věc ale projde ženám rukama, protože všechno kontrolují a třídí.

Lidi jsou často překvapeni tím, že věci jsou zdarma

„Ptají se nás, zda opravdu nemusí platit za každou věc a zda nemusí nic přinést. Swapy jsou vlastně taková stará anarchistická myšlenka, kdy člověk nemusí díky solidaritě platit a všichni jsou ve finále spokojeni, protože se zbavili věcí, který už nepotřebují, nebo si donesli domů věci, které se jim hodí,“ vysvětlila Tučková.

Podle pořadatelek není swap jen o věcech, ale také o vztazích a setkávání. „Na swapu se vždycky rádi vidíme, protože je tam příjemná atmosféra. Kamarádky si tam popovídají a mohou si dát kávu nebo čaj,“ uvedla Jarischová.

Pro ženy je swap a příprava něj koníček, i když zabírá dost času. „Je za tím hromada práce, ale stojí nám to za to,“ dodaly maminky. Další swap by měl být před Vánoci.

Mostecký SWAP Obzor

Kdy: 23. - 24. září (sobota 12:00 – 18:00, neděle 10:00 - 16:00)

Kde: objekt Obzor v ulici Růžová, horní patro

Vstupné: minimálně 80 Kč / osoba / den. Všechny vybrané peníze jdou na dobročinné účely.

Na místě budou k dispozici návleky.

O swapu

Swap je ekologický systém výměny věcí, který umožňuje poslat dál nevhodné dárky, čisté oblečení, knihy, drogerii, rostliny, hračky nebo jakékoli jiné fungující a nepoškozené věci a vzít si na oplátku cokoli pouze za cenu vstupného. Lidé si mohou věci pouze vybírat, nebo pouze darovat. Nejde o bazárek nebo hrabárnu.