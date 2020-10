„V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny, který byl uveden do provozu v roce 1924. Řad je dožilý s narůstajícím počtem poruch,“ řekl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště minulý týden. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být rekonstrukce dokončena nejpozději do 24. dubna 2021. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 milionu korun bez DPH.