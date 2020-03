Voda a klimatické změny. Takový je podtitul letošního Světového dne vody, který si tradičně připomínáme 22. března. Změna klimatu je extrémně nebezpečná a způsobuje, že je voda stále vzácnější. Co dělat, abychom tyto změny zmírnili? Naučme se neplýtvat vodou.

Grafika | Foto: SVS

I když si to často neuvědomujeme, spotřeba vody je spojená téměř se vším, co přes den děláme. Když sledujeme televizi, vaříme nebo pracujeme na počítači, využíváme elektrickou energii, která je získávána způsobem, jehož je voda nezbytnou součástí. Podobné je to třeba i při čtení knih. Průměrná spotřeba knižního průmyslu tvoří 125 milionů stromů za rok. Z nich se vyrábějí knihy, které se pak skladují a převážejí prodejcům, což také vyžaduje značné využití vody.