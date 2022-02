„Nemůžete být jako leklé ryby. Musíte být čistotní a vychovaní,“ radil klukům z Hory Svaté Kateřiny v otázkách lásky umělecký šéf Divadla V Pytli Petr Stolař převlečený za svatého Valentýna. Prohlídky zámku oživené herci v kostýmech anděla a žen toužících po lásce patřily k největší atrakci, na kterou se výpravy předem objednávaly. Divadelníci v zábavném představení nabádali muže, aby nemysleli jen na jedno a ženám se víc věnovali. Ženy mají zase zůstat mužům věrné. Akci doprovázely od 14 do 18 hodin valentýnské jarmárečky, dílničky, focení a jízdy kočárem v zámeckém parku.

Oslavou Valentýna vyvrcholila na zámku zimní sezona. Na jaře se očekává další návštěvnická vlna. Do zámku se vrátí nejnavštěvovanější expozice roku 2019 - Litvínovské zámecké imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel. „Interaktivní a divadelně laděná výstava určená návštěvníkům bez omezení věku bude samozřejmě jiná než před třemi roky. Bratři Formanové a jejich přátelé neusínají na vavřínech a vytváří stále nové projekty. Máme se na co těšit,“ uvedla Dáša Wohanková z odboru propagace města. Vernisáž se plánuje na 22. března. Vstupné na výstavu bude 90 korun pro dospělé, pro seniory 50 korun, pro děti a studenty 30 korun. Rodinné vstupné a rodinné pasy budou za 150 korun. „Pro organizované dětské skupiny, tedy když přijdou například školní kolektivy, je pro děti vstupné stanoveno na patnáct korun,“ dodala Wohanková.

Hlavní sezona ještě nezačala, ale promenáda u jezera Most přitahuje jako magnet

Také ostatní expozice zámku, včetně koncertů a divadelních představení organizovaných městem, jsou letos opět za lidovou cenu. Vstupné pro dospělé vyjde na 60 korun, pro seniory 40 korun a o deset korun méně zaplatí děti a studenti. Rodinné vstupné a rodinné pasy jsou za 100 korun. Pro tematické akce v zámku, které jsou spojené s Velikonocemi, Mezinárodním dnem dětí, Oslavou sklizně a řemesel, Vánocemi či výstavou klubu patchworkářek, je stanoveno jednotné vstupné 40 korun.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě vstoupilo do února novou výstavou o vydře říční. Ve čtvrtek 17. února galerie zahájí výstavu obrazů výtvarníka Tibora Červeňáka, který se živil i jako taxikář a věnoval se kickboxu. „Rodák z Hranic na Moravě žil bezmála dvacet let ve Velké Británii, kde absolvoval prestižní uměleckou vysokou školu v Londýně Chelsea College of Arts. Své obrazy vystavoval v galeriích evropských měst a také v New Yorku,“ sdělila Jitka Klímová u Oblastního muzea a galerie v Mostě.

V březnu muzeum nabídne výstavu Hans Kudlich – osvoboditel sedláků. Jedná o účastníka revolučních událostí v letech 1848-49 a poslance rakouského říšského sněmu, který prosazoval zrušení roboty a byl za revoluční aktivity odsouzen k trestu smrti. Muzeum také připravujeme stálou expozici mineralogie a stálou expozici toho nejlepšího z depozitáře umění.