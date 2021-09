Celodenní jarmark, koncerty, divadlo, sportovní show, soutěže, výstava, výcvik psů, mše a mimořádná instalace zvonu do barokního chrámu. Svatomichaelská slavnost v Litvínově bude první velkou společenskou akcí v Litvínově po dvou letech, kdy pandemie covidu veselice zastavila.

Ve státní svátek 28. září a o víkendu 2. a 3. října se zalidní hlavně centrum města. Návštěvnost se během tří dnů rozprostře po několika místech. Slavnost bude na náměstí Míru, ve Voigtových sadech, v Zámku Valdštejnů a v kostele. Akce připomíná patrona města archanděla Michaela, kterému je kostel zasvěcen.

Nejvýznamnější událostí, které se má účastnit i biskup, bude ceremoniál zdobení nového zvonu, jeho požehnání a vztyčení do chrámové věže pomocí jeřábu. „Pro město Litvínov je to historický okamžik,“ sdělila starostka Kamila Bláhová.

V kostele jsou dva zvony, Michael a Zdislava. Třetí, který dlouhá léta chyběl, nese název Panna Marie a pochází z dílny zbraslavského zvonařského mistra Rudolfa Manouška. Po upevnění do věže bude slavnostní zvonění, které má znít jinak než dnes.

Kostel ze 17. století je nejcennější státem chráněnou památkou ve městě. Třetí zvon se měl do ní instalovat při loňské Svatomichaelské slavnosti, ale město kvůli pandemii akci zrušilo. Ze stejných důvodů se letos v květnu nekonala Valdštejnská slavnost. Teď ale hygienická situace konání podobných akcí umožňuje. I když bude vstup na náměstí a do sadů volný a radnice nebude moci návštěvníky kontrolovat, doporučuje, aby měli u sebe potvrzení o bezinfekčnosti nebo o očkování a dodržovali základní hygienická opatření. „Předpokládám, že všechno proběhne bez problémů a hladce,“ uvedla starostka.

Covidová situace v Litvínově je zatím příznivá. Za středu 22. září přibyl jeden nový případ nákazy, v úterý nebyl žádný. V rizikové věkové skupině nad 65 let nepřibyl žádný nově nakažený. Za poslední dva týdny se nakazilo celkem osm lidí, z toho sedm za uplynulých sedm dní. „Situaci neustále monitorujeme a jsme rádi, že nový školní rok zatím probíhá bez problémů a bez mimořádných opatření na školách. Pokud je zjištěn pozitivní test, tak pouze u jednotlivce,“ upozornila místostarostka Erika Sedláčková. Jen školky hlásí vyšší nemocnost. Ta ale souvisí s běžným respiračním onemocněním a s opatrností rodičů, kteří děti se zvýšenou teplotou raději do mateřinek nevodí. Doma by měli zůstat i nastydlí dospělí, kteří zvažují návštěvu Svatomichaelské slavnosti.

Její součástí bude v úterý 28. září také žehnání Veselých polštářků farářem v litvínovském zámku, kde je výstava těchto rukodělných výrobků. „Je to dlouholetá akce města, kdy dobrovolníci šijí polštářky pro děti z onkologického oddělení pražské nemocnice Motol, takže se spojuje krásná zručnost s dobrým úmyslem. Pacienti si polštářky sami vybírají, provází je celou léčbou a po jejím ukončení si je odnášejí domů,“ sdělila mluvčí radnice Jitka Pavlíková. Letos ženy z několika okresů ušili 67 polštářků, což je nejvíce od roku 2016. Některé originály jsou zároveň hračkami nebo edukativními pomůckami.

Novinkou slavnosti bude ve Voigtových sadech úterní volně přístupná cyklistická show bikera Jana Jílka, mistra světa a ČR ve freestyle BMX, který se svým týmem předvede jízdy na mobilní U rampě.

Ve čtvrtek 23. září bylo k mání ještě pár volných vstupenek zdarma na koncert Viléma Veverky, Jiřího Bárty a Víta Aschenbrennera, který proběhne v neděli 3. října od 17 hodin v kostele, kde je vstup regulován. Vstupenky si lze vyzvedávat v zámku každý den od 9 do 17 hodin. V kostele bude povinný respirátor a doklad o očkování nebo o negativním covidtestu.

Svatomichaelská slavnost – výběr z programu:



Úterý 28. září

- jarmark (náměstí Míru) od 9 do 17 hodin

- cyklistická show (Voigtovy sady) od 10 do 16.30 hodin

- pohádka Začarovaný les od 9.30 (náměstí Míru)

- koncerty na náměstí Míru, od 11 hodin Sax Band, 12.30 Raegom, 14.30 Ondřej Štveráček Quartet, 16.30 Balage Band

- koncert v kostele od 18 hodin Missa Band, koncert na nádvoří zámku od 15.30 Krušnohorská dechovka

- výstava Veselých polštářků na zámku, od 15 hodin žehnání farářem



Sobota 2. října

- zdobení zvonu Panna Maria od 10 do 16 hodin (kostel)



Neděle 3. října

- kostel, v 10 hodin poutní mše svatá, žehnání zvonu a jeho instalace do věže

- v 17 hodin slavnostní koncert v kostele a v 18 hodin rozeznění nového zvonu