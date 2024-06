Studenti mosteckých a litvínovských škol se v druhé polovině minulého roku účastnili soutěže Energie? Dáš to bez ní?. Výherci si nyní užili odměnu v podobě exkurze do lomu ČSA. Na rekultivovaných plochách vyzkoušeli natáčení a práci s dronem.

Mládež si vyzkoušela natáčení s dronem na rekultivaci u lomu ČSA. Zdroj: Eva Maříková | Video: Martin Vokurka

Projekt Energie? Dáš to bez ní? vznikl spoluprácí Ekologického centra Most a skupiny Sev.en Česká energie. Do soutěže, která se konala od října do prosince minulého roku, se zapojilo devět základních a středních škol z Mostecka a Litvínova.

„Při přípravě soutěže nás zajímalo, co si dnešní teenageři představují pod pojmem energie. Všichni žáci z devíti zapojených škol nás mile překvapili a se svými projekty si velmi vyhráli. Jako odměnu jsme studentům zajistili možnost zažít si energii v praxi na rekultivaci u lomu ČSA, kde vyzkoušeli natáčení s drony v areálu rekultivované plochy," uvedla mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.

Mládež si vyzkoušela natáčení s dronem na rekultivaci u lomu ČSA. Zdroj: Eva MaříkováZdroj: Deník/Martin Vokurka

V úvodní fázi loňského soutěžního projektu zhlédli žáci šestidílný vzdělávací seriál a pak následovaly pracovní workshopy ve Středisku volného času. Tam mohli studenti konzultovat své nápady s profesionálním kameramanem a fotografem Martinem Studeckým, aby projekty dotáhli k dokonalosti. Odevzdané výsledky práce školních tříčlenných týmů pak posuzovala odborná porota a 7. prosince se konalo velké finále soutěže.

Nyní si výherci vybrali svou cenu. Během speciální exkurze pomocí dronů natáčeli rekultivovanou krajinu, což jim umožnilo vidět obnovu regionu po těžbě z úplně nového úhlu, ale také třeba zahlédnout ohroženého krutihlava obecného a další chráněné druhy.

Konec těžby na lomu ČSA na Mostecku. Severní energetická propustí na 500 lidí

„Práce s drony byla úplně super! Už když jsem byl menší, zkoušel jsem si létání s dronem a vždycky jsem si přál mít vlastní. Dneska, díky této exkurzi, jsem si mohl vyzkoušet natáčení s profesionálním dronem a navíc jsem viděl rekultivovanou krajinu na vlastní oči, ne jen na fotografiích. V budoucnu bych si rád koupil vlastní dron a věnoval se jim, ať už profesionálně nebo jako koníček," řekl Adam Růžička, žák 10. Základní školy v Mostě, zapojený do projektu.

Mohlo by vás zajímat: Magie a archeologie: Červnové přednášky v mosteckém muzeu