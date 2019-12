Dnes, v úterý 26. listopadu, se v mostecké Astře konala Mezigenerační olympiáda. Soutěžní týmy složené ze seniorů a studentů společně absolvovaly sedm disciplín zaměřených například na vědomosti, postřeh, paměť, ergoterapii či pohyb. Součástí akce je i kurz první pomoci.

Netradiční olympiáda je společnou aktivitou Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě a Městskou správou sociálních služeb v Mostě (MSSS). Obě organizace jsou dlouhodobými partnery. „Ve spolupráci chceme pokračovat a prohlubovat ji,“ sdělila učitelka Marcela Rudolfová.

Školu a MSSS spojoval několik let projekt Senioři. Ten sice loni oficiálně skončil, ale navazuje na něj nová iniciativa. „Spolupráce generací je potřebná a má výsledky. Je pro nás přínosem,“ řekla kulturně výchovná pracovnice Helena Houšková z MSSS. Několikaleté zkušenosti se školou označila za výborné.

Studenti například pomáhali při větších akcích MSSS a setkávali se se seniory na tvořivých dílnách. Senioři si zase mohli prohlédnout střední školu. V roce 2015 měli v Divadle rozmanitostí výstavu „I senioři si zaslouží pocit bezpečí Vzájemné mezigenerační učení se“ a škola také uspořádala pro seniory kurzu PC. Vzájemné obohacování má přinést i další spolupráce.

„Obracejí se na nás také kluby seniorů,“ sdělila Rudolfová, která učí mimo jiné základy společenských věd a už od dětství má vztah k dobrovolnictví. I k tomu mezigenerační partnerství směřuje. „Pořád nás to moc baví,“ uvedla škola na svém webu.

Myšlenka více propojovat mladou a starší generaci byla loni dokonce součástí kampaně při volbách do mosteckého zastupitelstva. Sdružení Mostečané Mostu navrhovalo zřídit takzvané Mezigenerační centrum, což by byla společná školka pro seniory a děti.

