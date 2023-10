„Vždycky to byla ošklivá zeď, ale tohle je fakt pěkný. Asi jsem staromódní, ale ta malba se mi líbí. Je určitě lepší než ty čmáranice, co tam byly,“ řekla seniorka, která poblíž venčila psa.

Graffiti s pracovním názvem Mikrokosmos vytvořila na začátku druhého říjnového týdne tříčlenná skupina umělců v čele se známým výtvarníkem na volné noze Nikolou Khoma Vavrousem z Ostravska. „Trochu jsme se prali s počasím, ale s výsledkem jsme spokojeni. Všichni, co chodili kolem, mladí i staří, nový vzhled zdi chválili. Neslyšeli jsme žádnou negativní reakci, a to bylo fajn,“ řekl Khoma, který od roku 2004 spolupracuje s městy, firmami i soukromými vlastníky a vytváří prostor pro umění v ulicích. Zahrada na zdi, vytvořená pro město Most na zakázku, je prvním počinem dílny Khoma na Mostecku. „Když bude zájem, rádi sem zas přijedeme,“ dodal výtvarník.

Proměnit schodiště ve street art doporučila letos radnici Michaela Benešová během participativního rozpočtu Hejbni Mostem 2023, kdy Mostečané navrhovali různá zlepšení města. „Cílem projektu je zatraktivnění schodiště na Šibeník, které je jednou z hlavních přístupových cest pro návštěvníky Funparku. Díky tematicky vhodné street artové malbě zmizí v této lokalitě hluché a nevzhledné místo a zeď přestane být „bílým plátnem“ a lákadlem pro případné sprejery. Preferovala bych street artového umělce Nikolu Khoma Vavrouse,“ uvedla ve svém návrhu Michaela Benešová. Její nápad při veřejném hlasování sice neskončil mezi třemi zvolenými, ale město ho zrealizovalo. A hodlá pokračovat.

„Chceme vytvářet graffiti i na dalších místech ve městě,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová. Seznam vhodných míst se upřesňuje. Město už na svém webu zatím bez bližších podrobností oznámilo, že má v plánu uskutečnit další streetartovou akci a mottem je „Obrazy z galerií ven!“.

„Jsem jedině pro,“ reagoval na novou iniciativu streetartový umělec Filip Ungr z Litvínova, který novou malbu na Šibeníku ocenil. Khoma, který se dokáže svou prací uživit, je nejen pro Ungra inspirací. Litvínovan patří k výtvarníkům, kteří se veřejně angažují a uvítali by víc příležitostí pro tvůrce graffiti, jenž mají k městům v regionu vztah a už něco umí. Podle Ungra jim však chybí dlouhodobá koncepce ze strany obecních samospráv či soukromých vlastníků, která by řešila uplatňování street artu při plánování investičních záměrů v oblasti revitalizace budov a veřejných prostranství. Dosavadní zakázky jsou proto spíše nahodilé či spontánní. Například Ungr vytvářel v úterý 11. října malbu svatého Floriána na stanici dobrovolných hasičů v litvínovském Hamru a na jaře s Filipem Pojerem a Zděnkem Kronichem udělal na litvínovské poliklinice velkoplošnou sprejovou malbu svatého archanděla Michaela, patrona města, který vyhrává nad ďáblem. Sugestivní výjev sklidil uznání a upozornil na potenciál místní street artové scény. Díky tomu si Ungra všimli pořadatelé mezinárodního festivalu moderního umění ve veřejném prostoru Of The Wall a pozvali ho na letošní ročník. Litvínovan se tak zařadil k 33 umělcům z deseti zemí světa, kteří v srpnu malovali na Malostranském nábřeží v Praze.

Street art je považován také za součást cestovního ruchu, který pomáhá ekonomice. Zahradu na zdi v parku Šibeník vytvořili umělci z Ostravska za pár dní. Skončili ve středu 11. října. Litovali jen toho, že kvůli práci neměli moc času poznat víc Most a jeho okolí. „Most vypadal lépe, než jsem čekal. Jezero, krajina, to jsme koukali. Fakt nádhera,“ svěřil se Nikola Khoma Vavrous.