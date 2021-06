Příkladem může být Zlatá stezka Zemí hradů o délce 89 kilometrů vedoucí z Budyně nad Ohří přes středohoří až do Úštěka, která propojuje většinu významných hradních památek v oblasti a má také spoustu odboček na další vrcholy.

Taková cesta zabere více dní a nenároční poutníci vybavení spacáky a karimatkami hledají, kde po náročném výšlapu na noc složit hlavu. Už od konce loňského roku takovou možnost mají na Milešovce, kde vznikla takzvaná nouzovna. Skromnou chatku vybavenou dřevěnými pryčnami s kapacitou pro deset lidí využil nedávno při své dvoudenní cestě středohořím také Martin Polák.

„Počasí přespání venku zrovna nepřálo, tak jsem chatku rád vyzkoušel. Pro ty, co nepotřebují zvláštní komfort a nechtějí spát na dešti, je to ideální řešení,“ poznamenal turista.

Veberovu nouzovnu na Milešovce zajistila rekonstrukcí starého přístřešku Destinační agentura České středohoří, která na vrcholu provozuje také horskou chatu. A protože se u turistů osvědčila, má v plánu tam zřídit ještě ubytovnu. Podle ředitele destinační agentury Luďka Jirmana bude sloužit turistickým a skautským oddílům a menším skupinám osob.

„Na rozdíl od loni vzniklé nouzovny by měla být ubytovna vytápěná a vybavená základním sociálním zařízením,“ nastínil Jirman s tím, že v oblasti se počítá také se stavbou dalších dvou útulen. Kde přesně vyrostou, není podle Jirmana zatím jasné. Jejich finálnímu umístění budou předcházet jednání s dotčenými subjekty. V případě jedné z nich se hovoří i o východní části Českého středohoří v okolí vrchu Sedlo.

„Útulny jsou tradiční součástí turistické infrastruktury v mnoha zemích. V České republice je lze ve velké míře najít například v Krkonoších. Na území Ústeckého kraje vede přeshraniční dálková pěší trasa nazvaná Lesní stezka, která také disponuje několika útulnami s bivakovacími místy,“ připomněl Jirman.

Zatímco v dálkové pěší turistice se stávají novým trendem útulny, po vzestupu oblíbenosti karavanů a obytných aut roste zájem i o Stellplatzy. Jedná se o odstavné plochy, kde je k dispozici elektřina, nádoby na odpad či výlevky pro chemické WC a „šedou vodu“.

Destinační agentura má v Českém středohoří vytipovanou zhruba dvacítku lokalit, kde by zatím první odstavná plocha mohla podle jedné ze tří variant vzniknout. V návrhu od malých záchytných parkovišť pouze s popelnicí až po plácky s výlevkou, vodou, elektřinou, odpadními nádobami a servisní budkou a sprchami, jsou obce a města, která mají turistům ve svém okolí co nabídnout. V případě vybavenějších „štelplaců“ se jedná například o Roudnici nad Labem, Terezín, Třebívlice, Jezero Milada nebo o Úštěk.

Součástí projektu na vybudování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Českém středohoří je také obnova informačních cedulí a zajištění mobilního sociálního zařízení pro návštěvníky na hoře Říp. Příspěvek na podporu turistického ruchu v Českém středohoří destinační agentuře schválil Ústecký kraj.

Náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče Jiří Řehák informoval, že v tuto chvíli kraj na tento zkušební projekt uvolňuje částku 1,5 milionu korun. Část celkových nákladů si agentura bude muset zajistit ze svého. „Pro nás je nejcennější to, že to bude pilotní projekt, ve kterém destinační agentura ukáže, že to jako kraj umíme. Vychytáme případné mouchy a od příštího roku se rozběhne projekt v celém Ústeckém kraji. Vyčleněno je na něj 13 milionů korun,“ uvedl Řehák, který přínos „štelplaců“ nevidí pouze v podpoře turistického ruchu, ale i v podpoře místní ekonomiky.