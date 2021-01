Personální situace v městských bezpečnostních složkách se oproti minulosti zlepšila. V ulicích je víc strážníků.

Městská policie. Ilustrační foto. | Foto: Redakce

Náborové podmínky pro nové strážníky

1. občanská bezúhonnost a spolehlivost

2. čistý trestní rejstřík

3. minimální věk 18 let

4. ukončené střední vzdělání s maturitou

5. znalost užívání PC, technika administrativy

6. odpovídající zdravotní stav

7. fyzická zdatnost

8. splnění fyzických testů

9. splnění psychotestů

Novela zákona platná od ledna 2018 snížila minimální věk pro práci strážníka na 18 let. Od 21 let může nosit střelnou zbraň a jezdit s majákem.