„Je to tu po každém dešti,“ řekla Deníku 65letá Marie, která bydlí v domě přímo u podchodu a při pohledu z okna má zanedbaný veřejný prostor jako na dlani. Žena už několik let sleduje, jak se chodci s plnými taškami i bez nich chovají a jak s vodou zápolí. „Všechno vidím. Někteří lidé podchodem projdou a nadávají, ale jiní jdou radši jinudy,“ dodala seniorka, která tunel pro pěší také využívá, protože díky němu je z nákupu brzy doma. Ani v pondělí 6. února se vodě nechtěla vyhnout, aby nemusela jít oklikou, a tak cupitala kolem počmárané zdi, kde se v mělčině namočila nejméně.

„Tady ten podchod je nejhorší,“ poznamenal mladík, který se rychle přebrodil v botaskách. To byla ještě sobota, kdy voda s rozfoukaným listím a odpadky sahala skoro až ke kotníkům. Kdyby zamrzla, nic netušící spěchající chodci by padali jako při ledovkové kalamitě před Vánoci. „Nikdo s tím nic nedělá. Když prší, tak je tu furt plno vody a lidi sem vůbec nechodí. Jdou radši horem přes koleje,“ sdělila jedna z místních obyvatelek. U kolejí, kde byl kdysi trávník, je vyšlapaná cesta, za kterou hrozí střet s tramvají. „Ano, jdu přes koleje, protože v podchodu je voda,“ potvrdila další žena, která přešla tramvajovou trať přibližně padesát metrů od podchodu. Po kolejích teď jezdí jen linka 2, ale po zprovoznění rekonstruovaného úseku Litvínov – Záluží, se na koleje v Mostě zase vrátí meziměstská linka 4 a chodci budou muset být při překračování kolejí opatrnější.

Technické služby vodu z podchodu průběžně odčerpávají a oblast uklízejí, ale průchodnost tím zajistí jen krátkodobě, do dalších srážek. Náměstek primátora Václav Zahradníček (ProMost) připustil, že je to jen provizorní řešení a bude třeba udělat větší stavební úpravy, protože kanály vodu nepobírají.

Most postaví autobusové nádraží. Nebude v centru, kde si lidé zvykli nastupovat

„Jsou tam velké problémy s udržováním schůdnosti, ale zásadní rekonstrukce by byla dost nákladná,“ řekl primátor Marek Hrvol (ProMost). Při debatách o budoucnosti podchodu podle něj zazněl také názor, že by se mohl zrušit a tramvajová zastávka by se řešila jinak. „V každém městě jsou podchody centrem vandalismu a lidé se v nich necítí dobře,“ vysvětlil primátor, proč se hledá i alternativní řešení. Nyní se čeká, jak projektant navrhne modernizaci tramvajové trati na třídě Budovatelů, kde je v plánu zatravnění kolejí.

„Třídu Budovatelů je třeba řešit komplexně,“ poznamenal dopravní inženýr a opoziční zastupitel Jiří Nedvěd (SMM), podle kterého se zapomíná na přilehlá veřejná prostranství. Podchod ve spodní části hlavní městské ulice je sice součástí sociálně vyloučené lokality Stovka, ale je také důležitým místem pro přestup mezi linkami 2 a 4. Lidé tam pendlují mezi sídlištěm, obchodní zónou a zimním stadionem a po navazujícím mostě chodí ke kostelu a jezeru Most. Nevýhodou podchodu na okraji města je umístění na úpatí svahu, který se táhne až ke křižovatce u Centralu. Během velké bouřky v srpnu 2009 déšť zatopil i dvůr bloku 100. „Byla to katastrofa. Lidé byli po pás ve vodě. Někteří se nemohli dostat domů,“ sdělila tehdy nájemnice Martina Králevová. Před podzemními garážemi v bloku 7 hladina vody sahala dokonce do výšky 1,7 metru. Chystané zatravnění betonového tramvajového koridoru by mohlo část dešťové vody v této části města zadržet.

Opakovaně zaplavovaný podchod u tramvajové zastávky je příkladem místa, kde se potkává několik problémů najednou. Kdysi v něm město pronajímalo prostory herně, kterou pak dočasně nahradila služebna městské policie, protože ve Stovce se zhoršovala bezpečnostní situace. V roce 2011 radnice podchod zrekonstruovala za víc než tři miliony korun, z nichž většinu uhradila Evropská unie. Část zařízení, včetně dvou zvedacích schodišťových plošin pro invalidy, však neodolala vandalům a zmizela. Přilehlá zastávka prošla modernizací v roce 2014, kdy v podchodu jeden muž oloupil 76letou ženu, která se vracela z nákupu na tramvaj a skončila na zemi bez kabelky.