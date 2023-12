Aktuální novinkou je zahájení sběru podpisů pod otevřený dopis, který je adresovaný vedení města a městské radě. Autory dopisu jsou mladí lidé z občanské iniciativy The most Most. „V dopise žádáme o zastavení příprav rekonstrukce a vypsání nové veřejné zakázky řešené formou soutěžního dialogu, která najde pro kulturní dům Repre to nejvhodnější využití,“ sdělil spoluautor žádosti Adam Malý. Během 24 hodin po spuštění internetového sběru podpisů podpořilo žádost dvě stě lidí a ve čtvrtek 30. listopadu jich bylo už přes 300.