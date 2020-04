Odstavováním výroby ve čtvrtek 9. dubna zahájila chemička Unipetrol u Litvínova plánovanou zarážku. Nutná údržba, revize a opravy zařízení po čtyřech letech jejich provozu potrvají do 31. května.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Akci, která má zajistit bezpečnou plynulou výrobu v dalším období a zabránit haváriím, doprovázejí v době pandemie koronaviru zvýšená hygienická opatření kvůli několika stovkám zahraničních techniků. Ti začnou po skupinách postupně přijíždět na Mostecko a po výpomoci v továrně zase postupně odjíždět. Výjimku pro přechod hranic umožňuje krizový zákon, podle kterého je chemička velmi důležitá pro stát.

Češi to sami nezvládnou

Cizí opraváře a specialisty externích společností továrna potřebuje, protože na kompletní prověrku obří technologie od globálních dodavatelů čeští odborníci sami nestačí.

Pobyt cizinců z několika evropských zemí se řídí režimem, na kterém se firma dohodla s úřady i epidemiology. Přísná opatření platí pro nasmlouvaná ubytovací zařízení, dopravu, stravování i pro celou chemičku. „Kdokoli z nás tam může kdykoli přijít na přepadovku,“ řekla ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.

Cizinci musí přijet zdraví a všichni musí strpět pobytovou a pracovní karanténu bez volného pohybu, která zahrnuje bydlení pohromadě, společný odvoz do práce a zpět najatými dezinfikovanými vozidly a oddělené stravování. Nesmí jezdit MHD ani vycházet do ulic. Jedinou výjimkou může být regulovaný výstup z pendlujícího vozidla u domluvené prodejny potravin, kde si večer při návratu do ubytovny po 12 hodinách práce budou moci organizovaně koupit potřebné drobnosti. Každý musí mít rukavice, roušku nebo respirátor a řídit se dalšími nařízeními.

Na snídani a večeři dostanou balené potraviny a stejně chráněný oběd sní v továrně, kde se odpad zneškodní. Každý musí také procházet pravidelnými kontrolami s měřením teploty. Pokud by měl někdo potíže, hasiči Unipetrolu mu zajistí doprovod na odběrové místo, kde bude vyšetřen a odtud převezen do izolace ve speciální ubytovně. V místnosti, kde zůstane sám, bude mít svůj záchod i umyvadlo a bude čekat na výsledek testu. Pokud bude negativní, technik se vrátí do práce, pokud bude pozitivní, přečká nemoc ve stejném pokoji. Když by měl závažný průběh, zdravotníci ho hospitalizují. Podle situace by se pak upravil režim jeho kolegů, kteří by ale už stejně byli v karanténě, ale neměli by zastávky na nákup.

Podle hygieniků není případ chemičky ojedinělý a výjimku z krizového zákona využily v Ústeckém kraji i jiné velké továrny patřící zahraničním investorům.

V prvních dnech zarážky chemička potřebuje minimum zahraničních specialistů. Většina pracovníků přijede po Velikonocích. Omezený počet těch, kteří budou zajišťovat odborný přesyp katalyzátorů, dorazí ve čtvrtek. „Jde o pracovníky žijící v Německu a Rumunsku a projdou testováním,“ sdělil mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. V pátek přijede skupinka Poláků na specializované čištění rafinérských zařízení. Celkem se počítá až s 595 cizinci.

„Obdrželi jsme oficiální dopis od Krajské hygienické stanice, že nastavená opatření jsou dostatečná a že při jejich dodržení mohou zahraniční pracovníci vykonávat v rámci karantény svěřenou práci,“ uvedl mluvčí.

Každou skupinu si na hranicích po kontrole vyzvednou delegáti Unipetrolu. Podmínkou vstupu do ČR bude i potvrzení o respektování nouzového stavu a podmínek karantény a měření teploty. O situaci během zarážky bude chemička průběžné informovat okolní města i hygieniky. Spolupracovat mají i na dodržování všech opatření. Krizový štáb Litvínova kvůli tomu zasedal s Unipetrolem ve středu 8. dubna.

Odstavování výroby v chemičce potrvá několik dní. K úplnému zastavení a předání zařízení do údržby dojde 15. dubna. Konec všech zarážkových prací se plánuje na 31. května, kdy má začít postupná obnova výroby. Naplno má jet od 14. června.

Unipetrol, který zaměstnává přes 4 800 lidí, je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Vyrábí pohonné hmoty, plasty, hnojiva a další produkty. Patří mezi firmy s nejvyšším obratem. Loni utržila 129 miliard Kč. Je součástí polské skupiny PKN Orlen, což je největší zpracovatel ropy ve střední Evropě.