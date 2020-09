Seniorka Alena Lorencová chce ještě během tohoto týdne vyvěsit na svůj balkón plachtu s nápisem Zachraňme mosteckou knihovnu. Mostečance se totiž nelíbí plán radnice přesunout knihovnu do kulturního domu Repre. „Já už zažila v Mostě hodně budov, které byly opuštěny nebo vybydleny, a nechci, aby nás to taky potkalo,“ vysvětlila Deníku dlouholetá návštěvnice knihovny, poblíž které bydlí. Do protestu se zapojila i proto, že knihovna je podle ní pro své účely jako stvořená. „Určitě by se neměla stěhovat,“ dodala čtenářka, která se v úterý 22. září večer zúčastnila demonstrace u knihovny.

Desítky lidí na pokojném shromáždění podpořily petici proti zamýšlenému přesunu knihovny, kterou podepsalo od loňska přes 2 500 lidí. Demonstraci, která byla už druhá v pořadí, pořádala občanská iniciativa za záchranu knihovny. „Byl by to debakl, kdyby se měla stěhovat do Repre,“ prohlásil zástupce petičního výboru a odborník na veřejnou a sociální politiku Libor Kudrna. Za chybu označil, že radnice celý záměr připravovala bez účasti veřejnosti a v rozporu se strategickým plánem rozvoje města do roku 2020. Postěžoval si také, že místní politici nejsou zvyklí s lidmi s rozdílnými názory komunikovat. „Nesvědčí to o příliš dobré politické kultuře,“ podotkl Kudrna. Podle aktivistů knihovna slouží lidem dobře i díky svým zaměstnancům a potřebuje jen opravit.

Iniciativa šíří leták, kde uvádí deset důvodů, proč knihovnu nepřemisťovat do centra Mostu. Patří k nim například argumenty, že bibliotéka plní na sídlišti funkci společenského centra a pro vyprázdněný objekt by se nenašlo lepší využití. „Hodnotné budovy se mají chránit,“ sdělil památkář Antonín Kadlec. Objekt knihovny vznikl jako účelová stavba před 35 lety a byl tehdy první poválečnou knihovnickou novostavbou v Československu.

„Když máme k něčemu vztah, tak předpokládáme, že to nebudeme chtít zničit,“ upozornil památkář. Podle něj jde v Mostě o souboj hodnot knihovna může být krásná, moderní a sídlit jinde, ale původní místo zůstane prázdné. Kadlec doporučil zachovat knihovnu v její budově a investovat do ní.

Knihovnu hájí i 18letá čtenářka Lucie Slavíková. „Ke stěhování nevidím důvod,“ uvedla. Připomněla, že mostecká knihovna prošla jako veřejná instituce ve 20. století těžkým obdobím a po válce dlouho neměla důstojné sídlo. Teď se Mostečanka obává, že funkční objekt z roku 1985 zanikne, nebo se využije komerčně.

Její vrstevník Matěj Vlček si přeje, aby se mladá generace budovy nevzdávala. Svěřil se, jak mu maminka vyprávěla o procházkách kolem cenných historických domů starého Mostu, které už existují jen ve vzpomínkách. „Teď jsem si uvědomil, že jsem se ocitl v situaci, kdy se historie může opakovat,“ řekl u knihovny.

Nápad přestěhovat knihovnu do Repre vznikl na radnici v roce 2015, kdy kulturní dům určený k demolici město přebíralo zpět od firmy Crestyl a začalo připravovat jeho modernizaci za stovky milionů korun. Studie a statici v roce 2016 prokázali, že knihovnu lze do Repre přemístit. Od té doby radní projekt hájí, protože podle nich oživí centrum a zvýší kvalitu služeb. Letos se rekonstrukci zahájit nepodařilo, teď se čeká na návrh městského rozpočtu na rok 2021, kde by se mohla objevit první suma na Repre. „Co se týče investic, bude to asi nejvýznamnější část rozpočtu,“ připustil nedávno náměstek primátora Marek Hrvol.