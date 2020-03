Veřejná kritika plánovaného stěhování knihovny do kulturního domu Repre se stupňuje. Na zasedání zastupitelstva vystoupili další oponenti, na sociální síti pokračuje kampaň za záchranu objektu knihovny a v dubnu bude další demonstrace. Ke změnám by se měli za dva týdny vyjádřit nezávislí experti pozvaní do Mostu občanskou iniciativou.

Mostecký patriot Libor Kudrna přišel minulý týden zastupitelstvu sdělit, proč nesouhlasí se stěhováním provozu knihovny do Repre. „Vnímám to jako nevhodné řešení. Vytloukání klínu klínem. Problém z jednoho místa přesuneme na místo jiné. I pokud knihovna najde jiné využití, jistě utrpí. Podobných budov s takovým osudem v Mostě již máme několik,“ uvedl.

Podle něj budova knihovny dokáže nabídnout vše, co prostory v Repre, a má pro to i mnohem lepší prostorové předpoklady kromě umístění ve středu města. „Argumentem vedení města je, že knihovna oživí centrum. V podmínkách, kdy se veškeré sociální dění uzavřelo do obchodního domu Central, je tento úkol opravdu nezáviděníhodný. Pochybuji, že aktivní život v centru dokáže zachránit jen knihovna. Až se okouká, její návštěvnost opět klesne,“ dodal.

Kudrna upozornil, že o záměru stěhování se nerozhodlo usnesením zastupitelstva a s účastí obyvatel, ale zadáním projektové dokumentace na Repre, přestože veřejností dříve připomínkovaný Strategický plán rozvoje města do roku 2020 stanovil rekonstrukci obou budov, knihovny i Repre. „Stěhování knihovny má velmi malou legitimitu,“ řekl Kudrna. Přestavba Repre se podle něj prodraží, protože interiér se musí uměle přizpůsobovat fungování knihovny.

Přehodnocení projektu požaduje i Peter Dekastello z občanského uskupení Zachraňme mosteckou knihovnu (ZMK), který také vystoupil na zastupitelstvu.

Rušení knihovny v její účelové budově z roku 1985 označil za nesmysl. „Prostory v Repre budou pro knihovnu omezené. Měla by vzniknout odborná komise, která se zástupci veřejnosti posoudí, co do Repre patří,“ prohlásil.

Petici proti stěhování knihovny podepsalo zatím přes 2 tisíce lidí. Organizátoři svolali na úterý 14. dubna od 17 hodin demonstraci u knihovny. „Věříme, že lze stále hledat možnosti, jak vdechnout Repre život bez nutnosti stěhování fungující knihovny,“ sdělila Blanka Vaňková ze ZMK.

Knihovníci záměr pochválili

Radnice veřejnost uklidňuje tvrzením, že nová knihovna vyhoví nárokům 21. století. V únoru vidělo projekt několik ředitelů jiných knihoven a zástupci svazu knihovníků, kteří přesun knihovny do rekonstruovaného Repre pochválili. Bude v něm i s kinem, planetáriem, restaurací a společenským sálem. „Celková rekonstrukce stávající budovy knihovny by byla finančně velmi nákladná. Pohybovala by se někde kolem 400 milionů korun a trvala by zhruba dva a půl roku,“ informoval primátor Jan Paparega. Co bude s objektem knihovny po jejím přestěhování, není jasné, konkrétní využití město nemá.

O významných budovách v Mostě bude 18. března diskuze s architekty a teoretiky. „Cílem je připomenout, že nový Most je unikátním architektonickým projektem, jehož jsme součástí a o jehož budoucnosti rozhodujeme,“ řekla Jana Jungmannová, předsedkyně spolku Veřejná kulturní iniciativa Most, která panelovou debatu od 17 hodin pořádá. Předcházet ji má komentovaná prohlídka v centru.