/FOTO/ S podporou většiny učitelů z okresu si nepedagogičtí zaměstnanci škol chtějí vydobýt lepší postavení ve společnosti. Na protest proti nízkým platům nebudou jeden den vařit a uklízet. A solidární pedagogové přestanou učit.

Mostecké školy mají na vstupech oznámení o stávce. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Na chodbě 3. ZŠ v Mostě je ráno rušno jako ve včelím úlu. Za chvíli začne výuka, děti spěchají do tříd a některé ještě na poslední chvíli cosi řeší s učiteli. Běžná rutina. Jenže v pondělí 27. listopadu tu nastane úplně jiná situace. Ticho a prázdno. I tato škola se totiž zapojí do stávky proti plánovaným celostátním škrtům ve školství.

Stávkový výbor 3. ZŠ se domluvil s vedením školy, že personál, který se přidal ke stávce, nebude v pondělí na svém na pracovišti. Jedná se o sedm desítek zaměstnanců, což je až na pár výjimek celý kolektiv. Škola bude tedy zavřená. „Stávka není kvůli našim platům, ale chceme podpořit nepedagogické pracovníky,“ řekla Deníku členka stávkového výboru a učitelka první třídy Marie Bednářová. Část zaměstnanců nechce v pondělí zůstat doma, ale hodlá odjet v autech na odborářskou demonstraci do Prahy. Neprotestovali by, kdyby i této škole nehrozily vážné problémy. Proto se v ní do stávky zapojili všichni učitelé, kromě těch na nemocenské.

Rozhodování prý nebylo složité. Školní stávkový výbor vznikl krátce po aktivizaci tuzemských odborů, které na podzim začaly kritizovat vládu za chystaná úsporná opatření, jenž mohou podle nich negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání a znevýhodnit například pracovníky školních jídelen. „Měli jsme velkou podporu v tom, že kuchařky byly jednotné a do stávky jdou,“ popsala zrod protestu učitelka Taťána Šmídová.

Vládní škrty by podle stávkujících omezily výuku. Také třídy na 3. ZŠ by se nemohly rozdělovat, přestože je to v odborných předmětech efektivnější. „Jestliže máme dva učitele na počítače a jednoho nám seberou, tak tím pádem děti nebudou moci jít do počítačové učebny, protože celá třída se do ní nevejde. Třicet žáků bude sedět jinde a učitel jim bude vyprávět, jak se zapíná monitor a jak se pracuje ve Wordu,“ popsala nejhorší možný scénář Šmídová. Taková situace by podle ní byla v rozporu i s plánovanou modernizací odborných učeben a dotkla by se zároveň výuky jazyků, dílen a laboratorních prací. Obavy z nedostatku peněz a krácení úvazků se týkají i tandemové výuky, při které se třídě věnují intenzivněji dva učitelé najednou. „Ve chvíli, kdy přijde vládní nařízení, budeme se muset s někým rozloučit, a to bude mít na školu velký dopad,“ upozornila Šmídová. Navíc podle ní hrozí propuštění další uklízečky. Když začínala, bylo na škole jedenáct uklízeček, a teď jich je na stejné prostory šest a mají stále nízké platy. I proto jsou podle stávkujících učitelů rodiče žáků spíše na jejich straně a jednodenní protest chápou. Vyplývá to ze třídních schůzek a komunikace přes internet. „Maminky nás podpořily a ty, které pracují v mateřských školách, nám dokonce děkovaly,“ uvedla Bednářová.

Matka sedmi dětí: Jde o kvalitní školství

Čtyřicetiletá Veronika Jonáková z Mostu má sedm dětí, z toho pět jich chodí do škol nebo do školky, které budou v pondělí zavřené. Stávka se tak této pracující maminky týká víc než ostatních rodičů. „Já stávku podporuji a souhlasím s ní, protože chci, aby školství nešlo do kopru, jak se říká,“ sdělila maminka. Menší děti doma pohlídá jejich starší sestra a kdyby nemohla, velká rodina si poradí. „Problém v tom nevidím,“ dodala matka. Podle ní dlouhá covidová pandemie s uzavíráním škol a výukou na dálku byla mnohem větší komplikací. Diví se kritikům jednodenní stávky, kteří si třeba stěžují, že žáci budou i bez školního oběda. „Vždyť se dá doma navařit den předem!“ uvedla. Nelíbí se jí také, že hodně lidí vidí ve stávce jen boj o vyšší platy. „Ne, je to prostě o tom, aby se školství udrželo a mělo nějakou kvalitu. Pro mě jsou děti prioritou a na jejich vzdělávání mi záleží,“ svěřila se Mostečanka, jejíž 14letý syn bude dělat přijímací zkoušky na střední školu a už myslí na vysokou

Hlas uklízečky: Jsme na tom nejhůř

V pondělí nepřijde do školky ani 58letá uklízečka Hana, se kterou reportér Deníku hovořil, když ráno vytírala chodbu mateřinky zanesenou nečistotami od bot rodičů a dětí. „Do stávky se zapojíme, abychom nepřišly o peníze,“ sdělila. Nesouhlasí s tím, že se mají snížit stavy nebo zkrátit úvazky. Dotklo by se to jejího příjmu, a měla by tak potíže uhradit veškeré výdaje za domácnost. „Vždyť my, uklízečky, máme minimální mzdu. Beru čistého něco málo přes sedmnáct tisíc korun i s osobním ohodnocením a když mi ho seberou, tak mám šestnáct a půl tisíce, což je pro mě životní minimum,“ svěřila se uklízečka s 18letou praxí. Podle ní se za tu dobu její postavení ve společenském žebříčku nijak nezměnilo. „My jsme na tom furt nejhůř, nejméně placené. Kdybych měla dvacet tisíc čistého, tak by to bylo normální a já bych byla spokojenější,“ dodala paní Hana.

Zoufalá kuchařka bez kultury

„Letos u nás nebudou šťastné Vánoce,“ povzdechla si v bílém stejnokroji 43letá Jana, která je kuchařkou v jedné mateřince na Mostecku. Také ona bude v pondělí stávkovat. „Nepřijde mi normální, aby nám brali peníze. A vůbec celkově, jak s námi jednají,“ vysvětlila. Práce v kuchyni v mateřských školách podle ní není vůbec jednoduchá. „Je to těžká profese s velkou zodpovědností. Přitom děláme skoro za minimální platy a ještě nám z toho chtějí vzít,“ rozčílila se. Na starosti má i objednávání zboží, příjem a výdej. „Musím také sestavovat jídelníčky dle doporučení hygieny, takže to máte hlavu jako pátrací balón. A do toho musíte stíhat vařit. Je toho strašně moc,“ popsala denní rutinu, o které má podle ní dost lidí zkreslené představy. „Člověk, který to nezná, si řekne, že vaření ve školce je pohoda, ale není to tak. Jsme tu ve dvou, takže když jedna z nás vypadne, tak vám všechno spadne jenom na tu vaši hlavu,“ uvedl Jana, která celý týden čelí stresu. „Stává se mi, že se probudím v neděli ve tři ráno s tím, že nemám objednané maso. Furt, i o víkendech, přemýšlíte, jestli všechno máte,“ dodala kuchařka.

Kolik škol při stávce učitelů zavře není jasné, o děti by ale mělo být postaráno

S rodinou prý žije od výplaty k výplatě a pokud sem tam dostane nějaké odměny, dává si je stranou na horší časy. Zlepšení své situace totiž nevidí. „Když jsem nastoupila, dělala jsem za deset tisíc měsíčně. Hrozné! Teď dělám za jednadvacet tisíc, ale všechno šlo nahoru a museli jsme se uskromnit. Nechodím ke kadeřníkovi, nechodím prostě nikam, poněvadž na to nemám. Divadlo bych vůbec nedala, protože bych musela vzít děti, aby jim to nebylo líto. Možná jsme byli dvakrát za rok v kině, ale i tak je to moc,“ uvedla kuchařka.

Tisíce dětí bez školy

V okresu Most bude v pondělí 27. listopadu stávkovat většina školských zařízení pro děti od 2 do 15 let. V Mostě se podle oznámení radnice do stávky zapojí téměř všechny městské základní školy. „Půjde tedy celkem o 4 576 žáků a o zhruba 160 dětí z přípravných tříd,“ informovala na začátku týdne náměstkyně primátora Markéta Stará. Z dvacítky městských školek budou otevřené jen čtyři.

Například na 7. ZŠ nebudou z osmi desítek zaměstnanců stávkovat jen tři lidé. „Škola bude v pondělí kompletně zavřena, včetně školní jídelny a školní družiny,“ potvrdil zástupce ředitelky Jaroslav Barták. Podle něj si stávkující uvědomují, že rodiny omezení pocítí, ale personál považuje stávku za velice důležitou. Jde například i o to, zda škola bude mít k dispozici tolik asistentů pedagoga jako dosud nebo zda se vyhne obrovským problémům se sháněním nových uklízeček a kuchařek, pokud začnou odcházet za lepším. „Za ty peníze, které od nás dostávají, je téměř nadlidský úkol někoho nového sehnat. Musí to být o štěstí nebo o nějakých kontaktech. Když totiž mohou dostat někde v supermarketu o pět šest tisíc korun víc, tak proč by chodili sem,“ netajil vážné obavy zástupce ředitelky.

