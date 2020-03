Opatření, které souvisí s pandemií koronaviru, má chránit klienty družstva i pracovníky správy. Družstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. "Opatření odvoláme, jakmile pomine nebezpečí šíření koronaviru,“ sdělil ředitel družstva František Ryba.

Nejzávažnější záležitosti klientů budou pracovníci družstva, kteří budou běžně docházet do zaměstnání, vyřizovat mimo osobní kontakt. Klienti mají využívat telefonních čísel a e-mailových adres, jež jsou v měsíčníku Krušnohor a na webu družstva. Lze využít i poštovní schránku u vchodu číslo 1 do mostecké budovy a poštovní schránku u vchodu do litvínovské pobočky.