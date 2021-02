Policie přestala vyšetřovat funkcionáře mosteckého Stavebního bytového družstva Krušnohor kvůli podezření ze spáchání zločinu podvodu, zločinu porušení povinnosti při správě cizího majetku a přečinu maření úkolů úřední osoby z nedbalosti. Krušnohor o tom informoval v úterý 2. února v tiskové zprávě, kde citoval z usnesení policie, které obdržel.

„Mohu potvrdit, že prověřováním policejním orgánem nebylo ve věci zjištěno, že by došlo k naplnění skutkové podstaty nějakého trestného činu či přestupku,“ sdělila Deníku policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Policie na základě trestního oznámení prověřovala údajné machinace při prodeji a správě bytů. V padesátistránkovém usnesení se podle družstva mimo jiné píše, že podobným oznámením se policie už v minulosti zabývala. Tehdy podalo podnět k vyšetřování město Most, které podezíralo Krušnohor z nevýhodného prodeje několika stovek bytů, čímž mohla družstvu vzniknout škoda. Policie nic takového ale nezjistila.

„Všechny závěry tedy jasně ukazují na to, že funkcionáři a pracovníci družstva nespáchali v oblasti prodeje bytů žádný trestný čin nebo přečin,“ komentoval odložení trestní věci ředitel správy družstva František Ryba.

Podle družstva policie brala v potaz i to, že „družstevnictví spočívá zejména v zajištění kvalitního a dostupného bydlení pro své členy, a nikoliv generování maximálního zisku za každou cenu“. V citovaném usnesení policie se dále uvádí, že družstva nemají mnoho zákonných pravomocí, jak řešit problematické podnájemníky či nájemníky, a proto se nelze divit, když družstvo prodá takové byty osobám, které jsou schopny potíže odstranit.

Družstvo také oznámilo, že obdrželo i usnesení státního zástupce, který rozhodnutí policie přezkoumal, neshledal v něm pochybení a odložení trestní věci potvrdil, protože nebyl spáchán trestný čin.

Za trestním oznámením stojí družstevní aktivista Lubomír Gomboš, jenž je součástí opoziční skupiny, která vedení Krušnohoru dlouhodobě kritizuje.

"Ctíme presumpci neviny, ale skutečnost, že policie věc odložila neznamená, že bývalí členové představenstva nenesou soukromoprávní odpovědnost a morální odpovědnost vůči družstevníkům," sdělil Deníku Gomboš. Podstatou sporu podle něj je, zda čelní funkcionáři družstva porušili péči řádného hospodáře. "Policie vůbec nezjišťovala, zda se byty investorům prodávaly za nepřiměřeně nízkou cenu a zda vůbec bylo třeba byty z družstva takto masově vyvádět, když přidělovány měly být v rámci pořadníku prioritně členům družstva, kteří na byt čekají. U soudů jsou podány tři civilní žaloby, ve kterých se bude tato otázka teprve řešit," dodal Gomboš.

Největší bytové družstvo na Mostecku je od roku 2019 bez představenstva. Sedmičlenný statutární orgán Krušnohoru zmizel z obchodního rejstříku na popud soudu jako důsledek žaloby, kterou na družstvo podali družstevníci Lubomír Gomboš a Jiří Švejda. Krajský soud jim dal tehdy za pravdu, že volba představenstva družstva v roce 2016 byla neplatná, a odvolací Vrchní soud v Praze rozsudek potvrdil. V srpnu 2019 soud smazal z rejstříku také zrušenou kontrolní komisi. Provoz Krušnohoru od té doby udržuje správa družstva v čele s Františkem Rybou.

Ukončení policejního vyšetřování podezřelého prodeje bytů Krušnohor oznámil ve stejný den, kdy Krajský soud v Ústí nad Labem jmenoval do představenstva Františka Rybu, Arnošta Ševčíka, Romana Hokra, Petru Klímu, Jiřího Korandu a za "opozici" Lubomíra Gomboše a Jana Klimeše. Na písemné vyhotovení svého usnesení má soud 30 dnů.

"Vítáme rozhodnutí soudu, považujeme ho za spravedlivé. Soudkyně Jindra Nejtková jmenovala pět bývalých členů představenstva, kteří mají zkušenost s řízením družstva, a současně jmenovala zástupce členské základny, jejichž názory je také třeba slyšet," komentoval verdikt soudu Gomboš. Podle něj je dobře, že Krušnohor bude mít po více než roce a půl plně funkční představenstvo. "To samozřejmě nic nemění na naší věcné kritice starého představenstva, zejména ředitele Františka Ryby. Doufáme, že rozhodnutí soudu nabude co nejdříve právní moci, aby představenstvo mohlo přistoupit k práci. Družstevníci a vlastníci na to čekají," dodal Gomboš.

Krušnohor se proti rozhodnutí soudu neodvolá. Přesto usnesení soudu zatím stojí na křehkých nohou. Ředitel Ryba od počátku sporů odmítá s kritiky spolupracovat a ostře se vůči nim vyhraňuje. Gomboše označuje za muže z Prahy, který podniká v oblasti pronajímání bytů v Mostě a dehonestuje vedení družstva. "Jmenovanému se podařilo docílit vyškrtnutí statutárních orgánů SBD Krušnohor z obchodního rejstříku," připomněl Ryba, který se distancoval od tvrzení, že představenstvo družstva „tuneluje“ Krušnohor a ekonomicky jej poškozuje. Nařčení opoziční skupiny, které se týkalo zhruba 260 bytů prodaných v letech 2008 – 2019, označil za smyšlená a účelová.