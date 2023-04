/FOTO, VIDEO/ Velikonočního beránka v roce 2024 si v novém Kauflandu v Mostě ještě nekoupíte. Možná až další rok. Termín zahájení výstavby a otevření nové prodejny ještě není znám. Společnost Kaufland na záměru výstavby obchodního domu stále pracuje. Podle původního plánu měly terénní práce začít už loni.

Firma Kaufland stále chystá pro Most novou prodejnu. | Video: Deník/Martin Vokurka

„Za dobu projektu bylo nutné se vypořádat s řadou změn, které vyplývají z požadavků dotčených orgánů. Výstavbu obchodního domu bychom rádi zahájili co nejdříve po získání stavebního povolení. Samotné otevření obchodního domu by bylo zhruba do roka od zahájení prací,“ sdělila Deníku mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

V rámci projektu společnost počítá s realizací nabíjecích stanic pro elektromobily a nově připravuje koncept pro umístění fotovoltaických panelů na vybraných prodejnách. Jednu už v Mostě společnost má. Stojí v ulici Kabátnická mezi letním a zimním stadionem a byla první svého druhu ve městě po sametové revoluci.

Nová prodejna vznikne na opačném konci města, v ulici Okružní, na louce vedle Baumaxu. Krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení v říjnu 2021 rozhodl, že stavební záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona v procesu EIA. Podle dokumentace zveřejněné pro řízení má zamýšlený objekt rozměry 56 x 91 metrů, u něj stojí parkoviště pro 234 aut a prodej se plánuje každý den od 6 do 22 hodin. Předpokládaným termínem zahájení stavby po získání příslušných povolení byl rok 2022. Pokud by tento plán vyšel, Kaufland by se dokončil letos.