Bývalý důlní zámečník Miloslav Pohl ukáže do křoví. Nehledáme dozrávající ostružiny, ale historii. Pod plevelem leží odhrnuté zbytky rezavých tramvajových kolejí, které vedly do již neexistujícího jádra starého Mostu. Stojíme na jeho zachované severní periférii, v ulici Železničářů, které se bourání v minulém století vyhnulo. Zůstává tu šest činžáků s desítkami obyvatel, na které se zapomíná. Přestože jsou Mostečané, cítí se odříznuti od svého města. Žijí tu mezi chemičkou a jezerem Most, daleko od obchodů, nemocnice, škol, dětských hřišť a světel pouličních lamp.

„Dá se tu žít, když tu s lidmi vycházíte po dobrém. Mně se tady docela líbí,“ svěřuje se 62letý Miloslav. Na malém sídlišti bydlí deset let, ale zná ho už přes čtyřicet let. „Když jsem pracoval na lomu Ležáky, sem jsem furt jezdil,“ vypráví, zatímco jeho sousedka věší za domem prádlo.

Dřív stálo v ulici devět domů, ale po sametové revoluci tři zdevastované šly k zemi. Tehdy se této lokalitě s řadovými garážemi pro její nechvalnou pověst říkalo U Devíti zlodějů. Takzvané Sídliště ČD původně patřilo železnici a šachtě, dnes se o něj dělí soukromníci. Na konci ulice zbylo ještě torzo někdejší přízemní kantýny, která je v přestavbě. „Kantýnu si tu pamatuju. Sem jsem chodil na obědy. Tenkrát stál gulášek s šesti knedlíky čtyři koruny,“ zavzpomíná Miloslav.

Někteří chlapi odjinud mu prý nevěří, že bydlí ve starém Mostě, protože panuje přesvědčení, že kromě Zahražan pod Hněvínem a okolí přesunutého kostela historické město zaniklo kvůli těžbě uhlí. „Když vytáhnu občanku a ukážu jim adresu Starý Most, tak jsou překvapení,“ směje se Miloslav. Souhlasí s názorem, že místo, kde žije, je zapomenutá oblast.

Ulice nemá veřejné osvětlení. Popelnice jsou jen na komunální odpad. Po spláchnutí záchodů tečou splašky do jímek, ne do běžné kanalizace. A platí se tu víc za MHD, protože ulice nepatří do mostecké tarifní zóny, ale se sousední chemičkou náleží do průmyslové tarifní zóny. Tramvajová zastávka na znamení je asi sto metrů od domů.

Miloslav tak se svými sousedy platí za jízdenku 25 korun místo 20 korun. Cestování na katastru Mostu mají pořád dražší než ostatní Mostečané, kteří bydlí na panelákových sídlištích. V tom vidí „Staromostečané" nespravedlnost. „Přitom by stačilo posunout první tarifní pásmo ze Souše k nám. Teď musím platit za dvě pásma, i když pojedu jen dvě stanice ke Stovce a to samé nazpátek,“ zlobí se Miloslav. Odhaduje, že ročně utratí navíc stovky korun oproti jiným Mostečanům. Občas chodil do Mostu pěšky kolem jezera Most, ale musel oklikou kolem kostela, protože nový silniční most není pro chodce.

Chudší rodiny bez aut jsou v mostecké ulici Železničářů zcela závislé na tramvajích a v tarifech vidí zmatek. Podle jedné maminky místní školáci platí při jízdě do hlavní části Mostu 12 korun, i když mostecké děti od 6 do 15 let mají MHD v Mostě zdarma. „Naše děti můžou mít jízdenku za deset korun, ale to by musely dojít pěšky do Souše, kde začíná první pásmo. Jenže na zastávku v Souši od nás nevede žádný chodník. Je tam řeka Bílina a železnice,“ upozorní. „Teď budeme dělat dětem průkazky, protože všechno se zdražuje, a uvidíme, kolik nás bude cestování stát, jestli budeme ještě něco doplácet za jízdenky,“ dodává maminka.

Osvětlení chybí, sahají pro mobily

Podle 58leté Dáši, která u záhonu s paprikami venčí psa, v ulici chybí obchod. „Když něco nutně potřebujeme, musíme na tramvaj, koupit si jízdenku a jet do Mostu. Kdyby k nám tak zajížděl ten autobus od jezera Most, když je sem odbočka z nové silnice!“ přeje si a nahlas si povzdechne: „Žijeme v nejopuštěnější ulici v Mostě.“ Stejně jako sousedům jí vadí, že na ulici není veřejné osvětlení. „Za tmy zapínáme baterku na mobilu a musíme si dávat pozor, protože na cestě mezi tramvajovou zastávkou a baráky jsou díry. Je tu zkrátka stále co zlepšovat,“ řekla rodačka z Litvínova, která na okraji bývalého starého Mostu žije jedenáct let a má tu i dvě dcery s vnoučaty.

Zajímavé je, že od malého sídliště je to vzdušnou čarou necelých 400 metrů k jezeru Most. Tak blízko u atraktivní rekreační zóny nikdo jiný v Mostě nebydlí. Kromě dostupného koupání obyvatelé ulice Železničářů z jezera neprofitují. Nepočítá s nimi ani urbanistická studie, která navrhuje rozvoj okolí jezera s výstavbou parků, domů, škol, obchodů, cest a sportovišť. To vše má být v jižní části jezera, ne na severu, kde je hranice s průmyslovou oblastí. Obyvatelé z rozhraní dvou světů tak zřejmě zůstanou na periferii. Některým to nevadí, i když jsou kritičtí. Oceňují hlavně klid.

„Bydlím tu už deset let a žije se mi tu dobře. Jen ta doprava je špatná. Vadí mi, že musím platit dražší jízdenku a že nám tramvaje často ani nezastaví. Kolikrát čekáme, máváme a nic. Prostě projedou. A taky tu nemáme lampy,“ zlobí se 24letý Dominik, když krumpáčem kope jámu za domem. Bydlí v něm s rodinou a odstěhovat se nechce. „Jsem rád, že tu mohu být, a taky mám radost, že jezero Most je blízko. Když je teplo, chodíme se do něj koupat. Máme to z Mostečanů nejblíž. Pět minut a jsme u vody,“ směje se v jámě zpocený mladík.

Ne každému se ale ve zvláštní osadě líbí. „Zítra se stěhuju pryč,“ prohlásí mezi činžáky bývalý havíř z Mostu. Důvod? Po dvou letech nájemního bydlení neustál ostré konflikty se sousedy. Na ulici ale nezapomene, protože v ní měl třicet let pracovní zázemí. „Tady jsme měli štajgrovnu. Když se vedoucí úseku Lomu Most přesouvali ze starého Mostu, tak šli sem. A tamhle vedle byly laborky a tady byli vrtáci, geologové. To všecko patřilo šachtě a dřív železničářům,“ ukazuje na baráky.

Jsou staré, ale udržované, některé vypadají hezky a v opravě. Ale téma dopravy u nich dominuje. S umístěním ulice do druhého tarifního pásma MHD se potýká i 46letý Jan, stavební dělník z Mostu, který do ulice Železničářů dojíždí tramvají za prací. „Platím dvacet pět korun a sere mě to, protože tahle ulice patří k Mostu. Mostečané platí ve městě za jízdenku dvacku, a tak to má být všude, i tady. Mělo by se s tím něco dělat,“ rozčiluje se.

Integrace by měla jízdné vyřešit

Podle Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova hranice tarifních pásem jsou historicky dané a při jejich stanovení se zohledňovala i jiná kritéria než pouze území města. „Tyto hranice byly stanoveny v devadesátých letech 20. století, mnohem dříve než začal současný odbavovací systém v roce 2006 fungovat,“ sdělil mluvčí podniku Jiří Holý.

Pro pochopení problematiky je podle podniku důležité vysvětlit, jak fungují zastávky, které jsou hranicemi tarifních pásem. V tomto případě se jedná o zastávku Most, Souš.

Pokud cestující cestuje z centra Mostu do zastávky Most, Souš, na které vystupuje, přepravuje se po celou dobu v 1. tarifním pásmu. Pokud ale cestující cestuje ze zastávky Most, Souš například do Záluží, nastupuje již v 2. tarifním pásmu. „Zastávky, které jsou hranicemi tarifních pásem, jsou v jiném tarifním pásmu pro výstup a v jiném tarifním pásmu pro nástup,“ uvedl mluvčí.

„Tedy teoretickým posunutím hranice tarifních pásem do zastávky Most, sídliště ČD by se skupině cestujících zlevnilo cestování do Mostu, ale jiné skupině cestujících ze Souše by zdražilo cestování do Záluží nebo do Litvínova,“ dodal.

Případné posunutí hranice tarifního pásma by museli schválit zástupci Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), do níž jsou linky MHD na Mostecku zaintegrovány. Vzhledem k blížící se realizaci nového odbavovacího systému nedávají podle podniku úvahy o posunutí hranice tarifního pásma příliš smysl. S novým odbavovacím systémem totiž zároveň dojde k plné integraci linek MHD na Mostecku do systému DÚK, který nezná hraniční zastávky, a naopak hranice mezi dvěma tarifními zónami jsou vždy mezi dvěma zastávkami.

Podnik bude s příchodem moderního odbavování konzultovat posunutí hranice tarifních zón DÚK za zastávku Most, sídliště ČD se zástupci města Most a zástupci krajské dopravy.