Starý Most je stále živé téma, přestože většina jeho ulic zanikla v minulém století kvůli těžbě uhlí. Hezké vzpomínky na zbourané památky se nyní snaží oživit městská správa sociálních služeb, která chystá proměnu interiéru Domova pro seniory v ulici Barvířská. Objekt, který patří k největším svého druhu v regionu, budou uvnitř krášlit nástěnné malby zaniklého Mostu. Začíná se přízemím, kde v lednu ozdobí čelní stěnu kavárny Harmonie kulturní dům Repre, který byl jednou z nejkrásnějších a nejvýznamnějších budov starého Mostu. Kdyby stála, letos by se v ní slavilo 100 let od jejího otevření.