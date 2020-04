Tentokrát jsme se ptali starostky města Lomu Kateřiny Schwarzové.

Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

V Lomu jsme od počátečních velkých problémů, jako byla absence roušek či desinfekce dokázali za měsíc, co s „Koronavirem“ bojujeme, ujít obrovský kus cesty. Cesty k zodpovědnosti a úcty jednoho člověka k druhému. Naučili jsme se vstřícnosti a ochotě pomoci druhému a také jsme se naučili pomoc přijímat. Ještě nás čeká dlouhá cesta k úplnému „ uzdravení“ , čeká nás mnoho dílčích problémů, ale já už nyní vím a věřím tomu, že u nás v Lomu bude všechno dobré. Asi tak jako v každém městě domlouváme našim občanům, aby chránili sebe, ale i druhé, nosili roušky, neshlukovali se apod. zejména omladina má v tomto velké rezervy. Vím, je to dlouhé a mnohdy i únavné, ale věřím, že společně to zvládneme!

Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila?

Dovolte m i touto cestou poděkovat všem těm občanům našeho města , kteří před měsícem, když na nás stín v podobě „Koronaviru“ dopadl, ani na chvilinku nezaváhali a okamžitě nabídli pomocnou ruku, začali opatřovat roušky, šít je a vyrábět. Sháněli desinfekce. Rozváželi a ještě i nyní rozváží ochranné prostředky občanům až domů či jim jezdili a i nyní jezdí nakupovat. Po večerech desinfikují město… Má slova díků a uznání patří všem mým kolegyním - spolupracovnicím a kolegům- spolupracovníkům z Městského úřadu Lom. Děkuji zaměstnancům našeho města. Jmenovitě bych vyzdvihla ochotu a rychlou pomoc z rukou zastupitelů města – má nejbližší spolupracovnice Martina Šípová, Roman Lafek, Bronislav Schwarz, Zbyněk Vodák, Jana Sýkorová, Miroslav Třetina, Marian Dancso. Velmi děkuji i Miroslavu Mertlovi, Františku Šípovi, Martě Schejbalové, Daniele Vodákové, Zitě Hošnové, Lence Francírkové, Kateřině Michálkové, Blance Čevonové, Martině Weissové, Janě Nigrinové, Přemyslu Nigrinovi, Anně Bartůňkové, Světle Vargové, Dagmar Kopecké, Adéle Bechyňské, Martě Slachové, Veronice Slunečkové, Lindě Popovič, Jindřišce Čmerdové, o nichž vím, že pomáhali a pomáhají a současně tímto děkuji jejich rodinám za vstřícnost a pochopení. Děkuji vedení školy a obou školek, za skvělé zvládnutí nelehké situace. Děkuji všem Lomákům za to, že se v této nelehké době vzájemně podporují. Mým velkým přáním je, aby v této době nikdo nebyl na všechno sám. Jsem na vás, milí Lomáci, hrdá.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Co se týče pomoci z kraje, víte na tomto místě, je potřeba říci, že tato situace je pro nás všechny nová, zažíváme jí asi všichni poprvé ve svém životě, učíme se za pochodu. Já vím, že vedení Ústeckého kraje dělá co může, podporuje, jak může, stejně tak jako my starostové měst a obcí se snažíme dělat vše jen to nejlepší pro naše občany. Úzce spolupracuji s hejtmanem panem Oldřichem Bubeníčkem a jeho náměstkem Martinem Klikou, oběma pánům velmi děkuji za jejich ochotu a pomoc. Chválím a děkuji vládě ČR za přísná, včasná a kvalitní opatření, která přijala, neboť díky těmto opatřením jsme na tom lépe než některé země EU, jejíchž občanů je mi velmi líto. Věřím, že zase bude dobře. Všem přeji pevné zdraví!!!