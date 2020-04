Tentokrát jsme se ptali starostky obce Havraň Zdeňky Smetanové.

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Řekla bych, že naše obec je relativně bezproblémová. Je to i tím, že počáteční nedostatek roušek byl vyřešen občany, kteří se zapojili do šití roušek.



Koho byste u vás rád pochválila či ocenila?

Děkuji všem, kteří šijí roušky. Dále učitelkám v mateřince, která je v provozu. Nemohu opomenout zaměstnance kuchyně, kteří zajišťují stravování pro mateřinku a vaří i pro důchodce. Obědy a nákupy důchodcům zajišťují určení zaměstnanci obce. Určitě děkuji všem občanům, kteří se chovají zodpovědně a dodržují vládou stanovená nařízení.



Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Kraj zajistil ochranné pomůcky, které nám byly poskytnuty prostřednictvím Magistrátu města Mostu. Jedná se o jednorázové roušky a dezinfekční roztok.