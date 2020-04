/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE / Jak se jednotlivá města a obce na Ústecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsem se ptali starosty obce Obrnice Stanislava Zaspala.

Starosta obce Obrnice Stanislav Zaspal. | Foto: OÚ Obrnice

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Největším problémem v této době jsou někteří nedisciplinovaný občané, kteří nedodržují nařízení vlády o zakrytí dýchacích cest a být jenom ve dvojicích a neshlukovat se. Problémem je i návrat občanů jiných zemí (Anglie). Někteří z nich nerespektují karanténu a lítají po obci. Bohužel zjistíme to až po pár dnech. Snažíme se potom přes hygienu, PČR nebo vlastními silami upozornit, že by měli být 14 dní doma.