Tentokrát jsme se ptali starosty obce Líšnice Petra Pillára.

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Z pozice starosty malé obce si plně uvědomuji, že kolegové a kolegyně, kteří mají na starosti školy, školky, sportovní areály, domy seniorů a podobně, řeší v tuto chvíli mnohem závažnější problémy, než naše malá obec Líšnice. Na tomto místě bych jim rád „vysekl“ hlubokou poklonu. Nicméně na uvedenou otázku uvádím následující odpověď: Největším problémem cítím paralyzování normálního společenského života na vesnici. Zavřená restaurace, omezení volného pohybu, zrušené Velikonoce a do určité míry i strach. Věřím, že se situace brzy vrátí do normálního režimu, přesto se obávám, že dopady koronavirové krize budeme pociťovat ještě dlouho.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Rád bych pochválil a zároveň poděkoval všem občanům za to, že se v rámci možností chovali a stále chovají převážně zodpovědně. Dodržují stanovená pravidla a zbytečně „nepokoušejí osud“. Chtěl bych samozřejmě poděkovat osobně těm ženám, které operativně šily a stále šijí roušky. Během několika málo dnů jsme tak dokázali roušky rozdat v podstatě všem potřebným. V péči o seniory fungují jednak rodinné vazby, ale i sousedská výpomoc, za což si všichni, kteří svou pomoc seniorům nabídli, nebo jí aktivně poskytli, zaslouží také velké poděkování.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Aktivity kraje nejsme schopni posoudit, neboť se u nás nenachází žádné zařízení v jejich gesci. Dle našeho názoru dobře funguje krizové řízení jak po linii kraje, tak po linii OPR Most, minimálně z toho pohledu, že jsme jejich prostřednictvím operativně informování o aktuálních rozhodnutích, buď krizového štábu, ústředních orgánů, nebo vlády ČR. Prostřednictvím ORP jsme také obdrželi omezený počet jednorázových ústenek a dezinfekční prostředky, za což samozřejmě děkujeme. Jinak vláda jako taková, nám zase až tak moc v ničem nepomohla. Myslím, že mnohdy zmatečná prohlášení a přehršel tiskových konferencí může v některých lidech vyvolávat kontraproduktivní reakce.