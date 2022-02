Nová stanice v Dělnické ulici nabídne hasičům plný komfort a vše, co mohou k práci potřebovat. "Je to kompletně vybavená stanice typu C2-B-S s výjezdovými garážemi, stáním pro osobní auta, místností pro fyzickou přípravu, místností chemicko technické služby, šatnami, učebnou, kancelářemi, cvičnou věží, hřištěm a parkovištěm. Stanice je mimo jiné předurčena pro zásahy na olejové havárie, dopravní nehody a mimořádné události většího rozsahu, například železniční havárie či zřícení objektu," prozradil Lukáš Marvan, mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. "Pro tyto mimořádné události je stanice vybavena speciálním technickým kontejnerem ke stabilizaci budov a pro zásahy u hromadných dopravních nehod," doplnil.

Objekt je současně sídlem Územního odboru Most.

Mostecká hasičská stanice stála zhruba 168 milionů korun. Část zaplatila státní pokladna, část nákladů pokryla dotace z evropského programu React. Zhotovitelem je společnost Istar.

Nová hasičská stanice v Mostě je téměř připravena k otevřeníZdroj: HZS Ústeckého kraje

Slavnostní otevření nové stanice je v plánu 8. února ve 14 hodin. Účast přislíbila řada významných osobností - místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, poslanec a předseda výboru pro bezpečnost poslanecké sněmovny Pavel Žáček, generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, primátor města Most Jan Paparega a další hosté nejen z vedení hasičského záchranného sboru.

Provizorní objekt

Původní budova byla uvedena do provozu v roce 1975, a to jako provizorní objekt na dobu maximálně 20 let. V roce 2010 kontrola zjistila závažné nedostatky ve stavebně technickém stavu budovy. A od té doby se vedení HZS Ústeckého kraje snažilo o vybudování nové stanice. Stavba konečně začala v červnu 2020.

"První etapou bylo vybudování dočasného zázemí pro jednotku a odstranění starého objektu stanice. Druhou etapou byla výstavba nového objektu stanice. Závěrečná etapa výstavby bude dokončena v průběhu roku 2022, kdy dojde k odstranění dočasného objektu a objektu stávajících garáží, které byly využíváný jednotkou v době výstavby nové stanice, a následně bude provedena úprava přilehlých venkovních ploch," uzavřel mluvčí hasičů Marvan.