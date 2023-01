„Každý otužilec obdrží po rozplavbě pamětní list," sdělil Tomáš Babouček z pořadatelské skupiny Otužilci Most. Ponory začnou v 10 hodin a plavecké dráhy budou 100, 250 či 750 metrů. Vstup do vody bude na vlastní nebezpečí a otužilci do 15 let se mohou zúčastnit jen v doprovodu zákonného zástupce. Organizátoři chystají i tombolu a ocenění nejmladšího účastníka a vítězného plavce na nejdelší trase. Přihlašovat se lze předem na facebooku pořadatele nebo na telefonním čísle 734 725 380.