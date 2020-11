Radní města Mostu na svém zasedání v minulých dnech schválili zadání veřejné zakázky na provedení úplné správy, údržby a zajištění provozu centrálních dětských hřišť, dětského hřiště v Rudolicích, areálu skateparku, workoutového a parkourového hřiště na Šibeníku společnosti Sportovní hala.

Na Šibeníku v Mostě se v pátek 19. června otevřelo parkourové hřiště | Foto: Deník/Martin Vokurka

Platí to pro celý příští rok, tedy v období od 1. ledna do 31. prosince 2021, za celkovou cenu 1 706 400 korun bez DPH. Společnost Sportovní hala Most v parku Šibeník například zajišťuje provoz a údržbu FUNparku.