Radní Mostu schválili architektonickou studii nového sálu pro míčové hry, který bude součástí Sportovní haly Most. Město svou halu před deseti lety zmodernizovalo za čtvrt miliardy korun, ale její vytížení vzrostlo natolik, že do velkého i malého sálu se už všechny činnosti nevejdou. Rozšíření komplexu o další objekt, který má vyřešit nedostatek prostoru pro sport a společenské akce, se odhaduje na 90 milionů korun.

Radnice se pokusí získat dotaci prostřednictvím Národní sportovní agentury, se kterou chce konzultovat projektovou dokumentaci. „Jedná se o nový tréninkový sál. Rozhodně nebudeme rekonstruovat ani bourat stávající sportovní halu,“ upřesnil rozsah záměru primátor Jan Paparega.

Budova s atypickou korunkovou i zelenou střechou, diváckou tribunou, rozcvičovnou a samostatným vstupem z ulice U Stadionu má stát vedle malého sálu, kde se nyní očkuje proti covidu. Výstavbou by zaniklo oplocené parkoviště, které nahradí volné plochy v okolí.

Záměr nového sálu uvítali například basketbalisté. „Pro nás to bude velký přínos,“ sdělil předseda BK Baník Most Vojtěch Csesznok. Basketbalový klub kdysi uvolnil dominantní ženské házené velký sál a přesunul se do menšího. Od dubna v něm ale kvůli očkování nemůže trénovat, takže se nejprve přesunul na venkovní hřiště na Benediktu a nyní využívá školní tělocvičnu v ulici Jana Palacha. Ani když se klub vrátí do malého sálu sportovní haly, nebude mít situaci jednoduchou, protože zařízení slouží i pro jiné sporty. Problém nastává například v období turnajů, kdy prostor všem nestačí a některé aktivity se musejí omezovat. Novostavba by naopak umožnila pořádat i reprezentační soustředění či posílit členskou základnu, kterou omezila epidemie koronaviru.

Komplex sportovní haly vznikl ve spodní části třídy Budovatelů v roce 1977 při výstavbě nového Mostu. Tehdy nejmodernější hala v regionu postupně zastarala a v roce 2011 prošla generální opravou. „V posledních letech se stále více potýkáme s tím, že naše stávající hala nestačí uspokojit rostoucí poptávku. Musíme odmítat organizátory velkých celorepublikových akcí či pořádání mistrovství,“ vysvětlil ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek. Podle něj je cílem, aby komplex bez potíží zvládl sport pro všechny generace a další akce, například koncerty a veletrhy.

Místo vybrané pro rozšíření je podle města nejvhodnější, protože kromě veřejného osvětlení nemá žádné sítě, které by výstavbu zkomplikovaly. Projekt má navázat na rekonstrukci sousedního parku Střed, která začne letos. Otevření parku s novými venkovními sportovišti se plánuje na rok 2022. To už by mělo být jasné, zda budou peníze i na nový tréninkový sál.

Záměr rozšířit halu vznikl před třemi roky, kde se začalo uvažovat o přístavbě krytého sportoviště s certifikovanou hrací plochou o rozměrech 40 x20 metrů a tribunou pro maximálně 300 diváků. Menší hala měla podle tehdejší studie proveditelnosti stát 36 milionů korun a otevření se plánovalo nejdříve v roce 2021. Studie však ještě neřešila konečnou podobu tréninkové haly, pouze potvrdila, že realizace záměru je možná.