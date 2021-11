Na obzoru je další velká investice, která má zkultivovat důležitou část města vyhrazenou pro sport a relaxaci. Mostecká radnice vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nové budovy, o kterou se rozšíří komplex městské Sportovní haly Most. Celý areál tak bude sahat od třídy Budovatelů až k ulici Bělehradská, kde plánovaný sál s hrací plochou a tribunou pro diváky zabere oplocené parkoviště.

Komplex sportovní haly vznikl ve spodní části třídy Budovatelů v roce 1977 při výstavbě nového Mostu. Tehdy nejmodernější hala v regionu postupně zastarala a v roce 2011 prošla generální opravou za čtvrt miliardy korun. Bankovní úvěr město letos splatilo.

Tvůrci projektu budou vycházet z architektonické studie, která navrhuje postavit sál se střechou ve tvaru korunky a s trávníkem nad vstupním vestibulem. Kritériem pro výběr projektanta bude nejen ekonomická výhodnost nabídky, ale i zkušenost realizačního týmu. Uzavírka nabídek uchazečů o zakázku je 10. prosince. S hotovým projektem se bude radnice ucházet o stavební povolení. Výstavba by mohla začít v roce 2024. V návrhu střednědobého výhledu městského rozpočtu, který bude schvalovat zastupitelstvo, si radnice rezervuje na stavbu sto milionů korun.

„Nyní chceme vysoutěžit zpracovatele projektové dokumentace, která by měla být hotova v příštím roce, a následně dojde k zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby,“ sdělil Deníku primátor Jan Paparega.

Město chce stavbu financovat s pomocí Národní sportovní agentury, která v letech 2020-2024 podporuje budování sportovní infrastruktury v obcích, nebo se pokusí získat peníze z jiného dotačního programu.

Důvodem rozšíření multifunkčního areálu sportovní haly o další sál je její nedostatečná prostorová kapacita, která komplikuje trénování, rozvoj tělovýchovy i pořádání soutěží a různých akcí, včetně koncertů a veletrhů. „Nový objekt opravdu potřebujeme, to je pro nás zásadní,“ řekl ředitel městské společnosti Sportovní hala Most Petr Formánek. Vedení společnosti se už vyjadřovalo ke schválené studii a spolupracovat bude i s projektantem, který záměr dokončí. „Přípravu komunikujeme se sportovními kluby, kterých se to bude týkat,“ dodal ředitel.

Basketbalisté záměru fandí

Záměr nového sálu uvítali například basketbalisté. „Pro nás to bude velký přínos,“ zmínil už dříve předseda BK Baník Most Vojtěch Csesznok. Basketbalový klub kdysi uvolnil dominantní ženské házené velký sál a přesunul se do menší tělocvičny. Letos v ní ale dlouho nemohl trénovat, protože tam působilo velkokapacitní očkovací centrum. Malý sál sportovní haly navíc slouží i pro jiné sporty. Problém nastává třeba v období turnajů, kdy prostor všem nestačí a některé aktivity se musejí omezovat. Novostavba by naopak umožnila pořádat i reprezentační soustředění či posílit členskou základnu.

Plánovanou novinkou také je, že některé sportovní činnosti budou možné i venku. Město totiž ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka chystá na rok 2023 rekonstrukci přilehlého parku Střed. Obnova parku se odhaduje na 68 milionů korun, z toho město investuje 43 milionů a nadace 25 milionů. V rámci rozsáhlých úprav parku vzniknou u areálu haly nezastřešené hrací plochy pro veřejnost i sportovní oddíly. S tím počítá i studie nového sportovního sálu. „Primární důraz byl kladen na funkčnost stavby pro trénink hráčů a logické doplnění stávající zástavby na chystanou regeneraci parku Střed,“ uvedli autoři studie z kanceláře DK architekti.

Nová aréna má být s komplexem sportovní haly propojena krčkem. Uvnitř budou šatny pro sportovce a rozhodčí, rozcvičovna, nářaďovna a sportovní plocha 20x40 metrů s tribunou pro diváky. Ti budou vstupovat do budovy z náměstíčka se zelení. Výstavbou zanikne oplocené parkoviště, které nahradí volné plochy v okolí.

Záměr rozšířit halu vznikl před třemi roky, kdy se začalo uvažovat o přístavbě krytého sportoviště s certifikovanou hrací plochou a tribunou pro maximálně 300 diváků. Menší hala měla podle tehdejší studie proveditelnosti stát 36 milionů korun a otevření se plánovalo nejdříve v roce 2021. Studie však ještě neřešila konečnou podobu tréninkové haly, pouze potvrdila, že realizace záměru je možná.