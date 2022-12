Na jezerech provedli výpravu zástupci Palivového kombinátu Ústí včele s ředitelem Waltrem Filedlerem. Nechyběli ani primátoři Ústí nad Labem a Mostu Petr Nedvědický a Jan Paparega, kteří předali zkušenosti místních samospráv s využíváním rekultivovaného území pro občany měst. Delegaci ze Svobodného státu Sasko zaujala historie lokality pod mosteckým Hněvínem, technicky náročné stěhování děkanského kostela v roce 1975, ale i plány na další rozvoj území jezera Most. Do budoucna se zde počítá například s kvalitním autokempem, který by mohli využívat třeba i návštěvníci ze Saska.

Ústecký kraj je na startu transformace. Chce být vodíkovým lídrem

„Velmi mě zaujalo, jak důsledně se čeští kolegové starají o ochranu přírody a životního prostředí. A že obě jezera, Milada i Most, jsou důkazem toho, že Česká republika jde kupředu a že pouze neopouští povrchovou těžbu hnědého uhlí, ale poté pečuje o to, aby bylo vše rekultivováno a vráceno přírodě, to na mě udělalo velký dojem,“ zhodnotila prohlídku prezidentka Zemského ředitelství Sasko Regina Kraushaar.

Následoval přesun na jednání v teplickém hotelu Monopol. Na programu bylo téma uprchlické situace v souvislosti s válkou na Ukrajině, pandemie Covid-19, stavba vysokorychlostní železnice z Prahy do Drážďan, příprava Transformačního centra Ústeckého kraje a také přeshraniční spolupráce v dopravní obslužnosti.

Zástupci Ústeckého kraje přijali pozvání na další jednání, tentokrát na jaře v Sasku.

