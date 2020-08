Na zhruba dva kilometry dlouhém úseku však budou místo vlaků jezdit po úzkém rozchodu a v elektrické trakci staré vyřazené tramvaje. Lovečkovice se tak stanou jedinou vesnicí v republice s tramvajovým provozem, byť pouze muzejním.

Předseda spolku Michal Matoušek uvedl, že součástí revitalizované trati by mělo být také malé depo v sousedství nádraží v Lovečkovicích. „Chceme tu prezentovat historické tramvaje ze zrušeného provozu v Ústí nad Labem a dalších měst,“ poznamenal Matoušek. Jedním z kroků, který myšlenku přiblížil realitě, bylo nedávné přivezení šesti funkčních tramvajových výhybek a dvanácti kolejnic ze zrušené vozovny ve švýcarském Bernu. Náklady pomohl Trammuseu uhradit Ústecký kraj.

„I přes dobrovolnou práci členů spolku bylo zapotřebí najmout na místě externí techniku pro odtěžení štěrku, odborné rozřezání kolejnic a naložení materiálu. S ohledem na velmi vysoké ceny za tyto služby ve Švýcarsku by bez finanční podpory Ústeckého kraje nebyla realizace tohoto záměru možná,“ vysvětlil Matoušek s tím, že celkové náklady přesáhly 410 tisíc korun. Vít Hnízdil z krajského úřadu informoval, že hejtmanství projekt podpořilo částkou 197 tisíc korun.

„Prostředky byly poskytnuty v rámci individuálních dotací Fondu Ústeckého kraje. Nový kolejový materiál stejného množství by se cenově vyšplhal zhruba k osmi milionům korun,“ dodal Hnízdil.

Starosta Lovečkovic Václav Pavlík aktivitu spolku vítá. Bude podle něj dalším turistickým lákadlem této východní části Českého středohoří. „Zpestří například pěší túru Uhelnou stezkou, která vede z Lovečkovic na Víťovu rozhlednu u Náčkovic. Část cesty budou moci zájemci absolvovat tramvají a poté pěšky pokračovat k rozhledně,“ nastínil Pavlík.

Tramvajové muzeum bude sousedit s drážní budovou na někdejší trati Velké Březno – Úštěk, kterou obec Lovečkovice se Zubrnickou museální železnicí zachránily před demolicí a nyní tam funguje Minimuzeum. Pravidelný provoz vlaků z Velkého Března do Verneřic s lovečkovickou odbočkou do Úštěka fungoval do roku 1978.