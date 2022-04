Spisovatelka Klára Mandausová, která vyrůstala v Litvínově, píše novou, tentokrát humoristickou knihu. Vyjít by měla na jaře příštího roku. Nyní lidé čtou její milostný román Odměna za nevěru. Loni v září ho vydalo pražské nakladatelství Motto, které spolupracuje s předními českými spisovatelkami, jako jsou například Radka Třeštíková, Halina Pawlowská či Barbora Šťastná. Mandausová, jež během covidu přehodnotila řadu věcí, tak dosáhla dalšího úspěchu a vstoupila do další tvůrčí etapy.

„Za poslední dva roky jsme všichni dostali zabrat. I já jsem byla předtím zvyklá stále někde být a mít spoustu aktivit, ale až během covidu, kdy jsem byla zavřená doma, jsem si uvědomila, jak málo jsem chodila do sebe a jak málo se sebe ptala, co je pro mě a mé okolí důležité a co chci dál,“ svěřila se spisovatelka.

I když nemá ráda rčení, že všechno zlé je pro něco dobré, musela uznat, že epidemie jí poskytla šanci něco v životě změnit či dívat se na věci jinak. Jako zkušená novinářka dala během covidu výpověď v časopisu pro ženy a začala psát pro ekonomický magazín. Loni se ale rozhodla zcela opustit svou kariéru v médiích, v nichž pracovala třicet let, a přijala místo literární redaktorky v nakladatelství. Od letoška pomáhá jiným autorům s vydáváním knih a má čas i na vlastní produkci. Netají se tím, že být spisovatelkou ji neuživí, i když by si to přála. Psaní nadále zůstává jejím koníčkem, jehož kořeny lze najít v litvínovské Osadě, kde žila do svých deseti let a navštěvovala místní základní jazykovou školu.

„Když se mě někdo zeptá, kde jsem doma, tak mé srdce vždycky nejprve zakřičí, v Litvínově,“ řekla spisovatelka. Dětství považuje za nejdůležitější období. Tehdy ještě netušila, že v dospělosti začne psát knihy. Jako školačka si nevedla ani svůj deník, ale hodně četla a dost času trávila v knihovně. Dodnes vzpomíná na slova svého dědečka, který říkal, že knížky se nesmí vyhazovat, i kdyby v nich bylo cokoliv.

Budoucí spisovatelka se po studiích na vysoké škole ekonomické usadila ve středních Čechách. Původně chtěla být učitelkou, ale nikde ji nevzali, a tak se stala novinářkou píšící články o ekonomice a podnikání. Po narození dcery zvolnila a přešla do life-stylového časopisu pro ženy. Mnozí lidé ji znali jako oceňovanou blogerku, což byl krok k její první knize s názvem Slunečnice. Tu má prý nejraději, i když vznikla ve složitém životním období. Vypsat se z něj byl nápad jejího kamaráda, který pomohl s vydáním. Z počátku neměla vůbec promyšlený příběh, ale jakýsi silný vnitřní impuls vedl její myšlenky, až vznikl románový debut o uspěchané milující matce a manželce, která se pere se životem a svou bývalou láskou.

Mandausová se snaží vidět světlo na konci tunelu, což zachytila i ve svých fejetonech. Velký význam má pro ni citát - Ve světě, kde můžeš být cokoliv, buď laskavý. „To je pro mě strašně důležité,“ uvedla spisovatelka, která je vděčná za to, že píše velmi lehce. Kdyby neměla ten dar, tak by její knihy neexistovaly. „Někomu se líbí, někomu ne,“ dodala autorka.

Setkání v knihovně

Spisovatelka se v pondělí 25. dubna setkala se čtenáři na besedě v litvínovské městské knihovně, kde četla úryvky ze svých knih. Mimo jiné i fejeton o pádu na dno Když vás někdo shodí, který napsala podle zážitku z litvínovského koupaliště, kde ji jako školačku kdosi strčil do bazénu. „Věci nečekané často přicházejí přesně ve chvíli, kdy z pozornosti polevíme,“ píše autorka ve fejetonu. Na dně podle ní „vidíme věci, které jinde nemáme šanci vidět, třeba proto, že před nimi zavíráme oči“, ale najednou projevíme obrovskou vůli dostat se na slunce. Tam nahoře podle spisovatelky může být někdo, kdo nás chytne a my máme z nádechu obrovskou radost.

Knihovna v Litvínově má všechny její knížky. „Slunečnice u nás patří k bestsellerům,“ řekla vedoucí dospělého oddělení Michaela Hrabinská. Zatím poslední román Odměna za nevěru se ještě ani nedostal do hlavního výpůjčního regálu, protože se neustále točí mezi čtenáři.

Bývalá novinářka Klára Mandausová (1968) žila do svých 10 let v Litvínově, nyní bydlí v obci Květnice u Prahy. Zajímá ji hlavně ženský svět a každodenní tragikomično. Je autorkou knih Slunečnice, My dokonalé, Odměna za nevěru, Holky s voctem a Puberťák: Jak se nezbláznit a přežít. Stojí také za knihami Holky to někdy nemaj lehký (společně s Radkinem Honzákem a Alenou Večeřovou-Procházkovou) a Příběhy obyčejného uzdravení (společně s Janem Hnízdilem). Kromě své rodiny, vtipných mužů a veselých kamarádek miluje hory, galerie, kavárny u řeky, historické pivnice, zvířata a přestože nečte fantasy, má ráda kultovní trilogii Pán prstenů. „Myslím si, že je to největší příběh o boji dobra se zlem,“ uvedla.