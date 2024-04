Akce s názvem Speed Marathon proběhne v pátek 19. dubna a je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů. „Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti. Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne,“ upřesnila policejní mluvčí Hana Rubášová.

S výběrem rizikových úseků, kde budou hlídky měřit rychlost automobilů, tak pomohla i veřejnost. Lidé hlasovali do konce března.

Kde budou policisté v pátek měřit rychlost na Mostecku:

Most, ul. SNP u 1. ZŠ

I/13, km 70 směr CV

Most, ul. Tvrzova, BUS N. Odboje

Most, ul. Žatecká u Čepiroh

I/15, km 1,2 směr Most

I/27, km 21

I/13, km 71,7 směr CV

I/27, km 26,5 směr Litvínov

Most, I/27, km 29,5, ul. Pražská

Litvínov, ul. PKH u Nanotexu

Most, ul. Moskevská BUS Sever

Most, ul. Česká (restaurace u Lišáka)