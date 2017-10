Speciální vlak ukončí sezonu na Švestkové dráze

Most – Házenkářky Mostu půjdou do domácí odvety s Dalfsenem s čtyřgólovým polštářem. Ten by jim měl zajistit hladký postup v Poháru EHF. Povídejte to ale Peteru Dávidovi. Slovenský kouč Černých andělů nehodlá nic podcenit, a proto do svých svěřenkyň pere taktické pokyny, jak to jen jde.