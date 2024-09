Znalkyně Ivana Růžičková z Prahy prostřednictvím soudní videokonference v úterý sdělila, že s poškozeným vedla před dvěma lety klinický rozhovor. „Neměl tendenci k fabulaci či vymýšlení,“ řekla. Neshledala u něj psychózu, bludy či halucinace. Zjištěná středně těžká forma posttraumatické poruchy se podle znalkyně projevila například úzkostnými stavy, sklonem k omdlení, bušením srdce či poruchou spánku.

Poškozeného charakterizovala jako senzitivního chlapce, který předtím neměl žádné psychické problémy, nechodil k psychologovi ani k psychiatrovi, byl nadaný a ve škole se dobře učil. „Učitel byl pro něj autoritou, obdivoval jeho práci. Byl pro něj významnou osobou, na kterou se upnul v době rozvodu svých rodičů,“ dodala odbornice. Chlapec podle ní neměl rád konflikty a bylo pro něj těžké vzepřít se autoritě. Tenkrát doporučila psychoterapeutickou pomoc.

Obhájkyně Iva Jónová závěr znalkyně zpochybňovala. „Je založen pouze na rozhovoru. Mám za to, že je to zcela nedostatečné,“ uvedla s tím, že není prokázána příčinná souvislost mezi úzkostnou poruchou a skutkem v obžalobě. Podle obhájkyně mohlo vyvolat psychické potíže trestní řízení.

Znalkyně trvala na svém zjištění a zdůraznila důležitost rozhovoru s poškozeným. „Nepodezírám ho ze lži,“ uvedla s tím, že ve své praxi nehledá důkazy jako vyšetřovatel, ale zabývá se duševním stavem konkrétního člověka.

„Znalecký posudek považuji za dostatečný a přezkoumatelný. Není třeba ho zpochybňovat,“ reagovala státní zástupkyně Dagmar Bušovská.

Jako svědkyně vypovídala bývalá přítelkyně poškozeného, který se jí měl před rozchodem nejasně svěřit, že byl osaháván v autě učitelem. „Řekl mi, že učitel zneužíval svou autoritu k navázání bližšího vztahu a že se něco stalo v autě. Byl ve své výpovědi velmi ostražitý a strohý, ale vytušila jsem, že se tam stalo něco proti jeho vůli,“ uvedla. Věřila, že mluví pravdu.

K soudu přišel jako svědek i současný životní partner obžalovaného. Svědčit nemusel, ale chtěl. Svého partnera hájil. „Stojím si za tím, že je nevinný a nemá s tím nic společného,“ řekl svědek. Dodal, že o případu ví od ledna 2023, kdy se mu partner svěřil, že čelí podezření ze sexuálního deliktu. Partnera označil za dobrého, obětavého a nekonfliktního člověka, který je ve vztahu s ním submisivní a který se při seznamovaní držel zpátky.

„Většinu věcí iniciuji já,“ dodal svědek. Podle něj je obžalovaný mezi mnoha svými žáky, jejich rodiči a bývalými kolegy ve škole stále oblíbený, i když tam už nepracuje. „I teď mu volají a potřebují poradit. Měl tu školu rád,“ sdělil svědek.

Také předvolaná někdejší žákyně školy se svého bývalého učitele zastávala. „Nevěřím, že se to stalo,“ řekla. Obžaloba ji šokovala. Svěřila se, že v patnácti letech zažila něco podobného s mužem a poté ho nikdy nechtěla potkat. Proto ji zarazilo, že poškozený žák později nastoupil jako učitel na stejnou školu a s obžalovaným se běžně vídal v kruhu pedagogů, kde se normálně diskutovalo i vtipkovalo. „Nechápu, jak to zvládl. Já bych to nezvládla,“ uvedla.

Posledním svědkem při úterním líčení byl otec poškozeného. Po přečtení obžaloby, která popisuje údajný skutek v autě, se otci udělalo nevolno. „To je šok!“ řekl rozrušen a požádal o vodu. Soudce Jan Hartman líčení na chvíli přerušil, aby se svědek mohl na chodbě vzpamatovat.

„Je to lepší. Omlouvám se,“ řekl po pěti minutách otec, když se jako svědek znovu postavil do ohrádky pro výslech. Uvedl, že vztah učitele a syna vnímal tehdy jako kamarádský. Detaily z obžaloby podle svých slov neznal, syn mu nic konkrétního neřekl, což jako otec chápe, protože by se taky nesvěřil být na jeho místě. „Snažím se ho uklidňovat, že se nemá za co stydět,“ řekl otec s tím, že se synem mají dobrý vztah, i když v době rozvodu rodičů to chlapec neměl snadné.

Soud začal obžalobu ze znásilnění projednávat loni v listopadu. Hlavní líčení pokračovalo letos v únoru, kdy před senátem velmi podrobně vypovídal poškozený v nepřítomnosti obžalovaného a poté i několik svědků. Kvůli nutnosti předvolat další bylo líčení odročeno na začátek dubna, kdy soud vyslechl patnáct svědků, včetně matky poškozeného, které se dospělý syn podle jejích slov před dvěma lety svěřil, že byl v minulosti obžalovaným znásilněn.

Mezi listinnými důkazy je i kopie komunikace mezi obviněným a poškozeným, včetně fotografií displeje mobilu a sms zpráv, a dále protokol o ohledání facebookového profilu obžalovaného. Podle úředního záznamu o vyhodnocení obsahu mobilu nebyly zjištěny bližší skutečnosti k prověřované věci a nebyl zjištěn žádný závadový materiál. Obžalovaný nemá záznam v rejstříku trestů a je i bez přestupku.

Předvolaní svědci u předchozích líčení shodně uvedli, že znásilnění neviděli. Během výslechů popisovali například svůj vztah k obžalovanému i poškozenému a jak se oba k sobě navzájem chovali ve škole i mimo ni, hlavně na dětských táborech, na schůzkách party školních kamarádů či při jízdách autem. Probíraly se také intimní záležitosti a sexuální orientace některých aktérů.

Během líčení 18. června vypovídal soudní znalec z odvětví psychiatrie a sexuologie Luděk Daneš, který u obžalovaného nezjistil přítomnost žádné duševní choroby, ani žádné sexuální deviace.

Poškozený se zářijového úterního jednání neúčastnil, opět ho zastupoval zmocněnec. Obžalovaný na jednání byl.

Soudce odročil líčení na prosinec, kdy bude při videokonferenci vyslechnuta znalkyně z oboru psychologie, která se v úterý nemohla dostavit. Obhájkyně požadovala, aby psycholožka předložila nahrávku z vyšetření poškozeného i testy a aby byla k dispozici také dokumentace z rozvodu rodičů poškozeného, protože v tom vidí počátek jeho úzkostných stavů. „Není třeba vstupovat do soukromí rodičů poškozeného,“ namítla státní zástupkyně.