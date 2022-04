Přesto si právě za toto sporné "poradenství" 44letá žena z Libochovic na Litoměřicku se vzděláním z provinční soukromé střední školy účtovala přes sto tisíc měsíčně. Navíc bez vědomí vedení Krajské zdravotní (KZ). Její funkcionáři ji při jednáních považovali za zástupkyni nepřítomného hejtmana.

Účtovala práci dvakrát, tvrdí žalobce u soudu o exporadkyni ústeckého hejtmana

Podle ústeckého státního zastupitelství se Marschallová tímto jednáním dopustila podvodu. Jeho škodu žalobce Zdeněk Ovčačík vyčísluje na 305 tisíc korun. Právě ty si nechala hejtmanova bývalá poradkyně Krajskou zdravotní vyplatit během krátké doby na přelomu let 2020 a 2021. Ať už pro ni dopadne soud jakkoli, jedním si může být jistá - peníze po ní nikdo chtít zpátky nebude. Suma totiž v tichosti už loni v září přistála na účet Krajské zdravotní. Kdo platební příkaz zadal, klíčoví aktéři nevědí nebo tají. Mlčí i bývalý šéf společnosti Aleš Chodacki, který byl v kauze spoluobviněný.

Já to nebyl, říká hejtman

Že má Krajská zdravotní již dávno tyto peníze na účtu, potvrdil Ondřej Štěrba, současný předseda jejího představenstva. „Předmětná škoda byla už uhrazena v září 2021. Jednalo se tuším o nějakých 305 tisíc,“ řekl Štěrba novinářům na chodbě okresního soudu v Ústí, kde v úterý 12. dubna svědčil v případu Vladislavy Marschallové. Ta se se zástupci médií nechtěla o ničem bavit. Její advokát Petr Vališ ale odmítl, že by peníze odešly z účtu jeho klientky. „Škoda nebyla z naší strany uhrazena,“ řekl obhájce. Na přímou otázku, kým tedy byla uhrazena, neodpověděl.

Že by za Marschallovou "sekeru" zaplatil její dřívější zaměstnavatel, tedy hejtman, Jan Schiller odmítá. „Já jsem to určitě nebyl,“ tvrdí politik. A podle něj to neměl být ani krajský úřad. A ani nikdo jiný z hnutí ANO, u kterého byla Marschallová několik let, než zde členství nedávno složila. Pravděpodobně právě kvůli trestnímu stíhání. „Hnutí ANO žádnou takovouto platbu neprovedlo,“ napsal v e-mailu manažer hnutí Jakub Komárek.

Informační embargo

Původce záhadné platby nechtějí v Krajské zdravotní oficiálně prozradit. „Vzhledem k tomu, že soud stále ještě probíhá, nebudeme v tuto chvíli víc komentovat, konkretizovat,“ reagovala mluvčí společnosti Jana Mrákotová. Deník kontaktoval také Aleše Chodackého, bývalého generálního ředitele Krajské zdravotní, který s Marschallovou podepisoval sporné smlouvy a v případu byl původně obviněný s ní. Jeho trestní stíhání ale později bez vysvětlení podmíněně zastavili.

Chodacki krátce po představení redaktora zavěsil telefon, pak už ho nebral a SMS s konkrétním dotazem, jestli za Marschallovou platil on, nechal bez odpovědi. Bez komentáře nechávají jakékoli další dotazy k případu i na ústeckém státním zastupitelství. „My k této věci nebudeme už poskytovat další informace, ale škoda je zaplacena,“ řekl pouze okresní státní zástupce Pavel Kaláb.

Hejtman: Smlouvy zveřejníme jen se souhlasem poradců, Marschallová nesouhlasí

Líčení s Vladislavou Marschallovou bude pokračovat v květnu výslechem dalších svědků. Žalobce jí klade za vinu, že se dopustila podvodu velkého rozsahu a navíc za nouzového stavu. Za to by mohla dostat až osm let vězení.

Státní zástupce jí ale jako dosud bezúhonné osobě navrhuje pouze výchovný trest na spodní hranici zákonné sazby, podmíněně odložený na tříletou zkušební dobu.