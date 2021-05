Výkonný orgán Krušnohoru je stále v patové situaci. Poté, co krajský soud jmenoval letos v únoru představenstvo, jeho pět platných členů ještě o ničem nerozhodlo. První ani druhá svolaná schůze se nekonala. Konzervativní křídlo kolem dlouholetého ředitele družstva Františka Ryby obvinilo dva opoziční členy představenstva Jana Klimeše a Lubomíra Gomboše z bojkotu. Tito nováčci ale vinu odmítají. Argumentují tím, že k prvnímu jednání neobdrželi předem důležité písemné podklady z roku 2016 až po současnost, a proto odmítli hlasovat. Podle nich družstvu nadále vládnou lidé, kteří nechtějí připustit změny.

„Z mého pohledu je představenstvo obcházeno jako kolektivní orgán,“ sdělil Gomboš. S Klimešem svolali do sídla Krušnohoru druhou schůzi, ale v pondělí 11. května odpoledne na ni ostatní členové nepřišli. Budova byla navíc nečekaně zavřená z technických důvodů. „Dalo se to čekat. Je vidět, že chtějí pokračovat ve staré linii,“ komentoval další zmařenou schůzi Klimeš.

V tuto chvíli je sice poměr sil v představenstvu tři na dva, ale orgán je usnášeníschopný minimálně ve čtyřech. „Pokud chtějí něco udělat, měli by vyjednávat,“ dodal Klimeš. Krušnohor byl bez představenstva přes rok a půl. Potřebuje řešit hromadu listin včetně smluv. „Já a pan Klimeš jsme připraveni jednat. Chceme, aby byly dodržovány stanovy družstva. Ty říkají, že každý člen představenstva má obdržet sedm dní předem podkladové materiály k jednání,“ upozornil Gomboš.

„Odmítli podepsat prezenční listinu, protože o programu jednat nechtějí,“ uvedli ve společném stanovisku členové představenstva Jiří Koranda, Roman Hokr a Petr Klíma. Kolegům z opozice vytkli, že před pondělní schůzí svolali před Krušnohor demonstraci. Na setkání přišla necelá desítka kritiků současného vedení družstva.

Konzervativci podle svých slov věřili tomu, že po jmenování představenstva soudem, bude orgán usnášeníschopný a začne pracovat na volbách a restech za poslední rok a půl. První schůzi připravili na 28. dubna. „Dřív to možné nebylo, jelikož teprve na konci prvního dubnového týdne bylo představenstvo zapsáno do obchodního rejstříku,“ uvedli.

První schůzi svolal podle očekávání Klíma, nejstarší člen. Na programu bylo 14 bodů, například volba předsedy a místopředsedy, schválení rozhodnutí ředitele od srpna 2019, ukončení smlouvy s několika společnostmi a zachování mlčenlivosti členů představenstva.

Na programu druhé neuskutečněné schůze, kterou svolali Klimeš a Gomboš, bylo 16 bodů, například volba předsedy a místopředsedy, schválení auditora, pozastavení výběrového řízení na výměnu výtahů, informace o neplatnosti zrušení členství v družstvu 16 tisícům družstevníků včetně přednesu variant řešení, ustavení komise pro spravedlivé volby delegátů, vymezení pravomocí ředitele správy družstva, zákaz prodeje bytového fondu Krušnohoru, zavedení pořadníku pro zájemce o byt, ukončení podpory Sdružení Mostečané Mostu a změna družstevního zpravodaje Krušnohor.

Otázka je, zda názorově rozdělené představenstvo dokáže v tomto složení fungovat a připravit do deseti měsíců shromáždění delegátů, jak mu nařídil soud. „Já si myslím, že to pořád řešitelné je,“ řekl Klimeš. Podle něj existuje možnost, že každá strana v něčem ustoupí. Za jednu z překážek označit fakt, že konzervativci zcela ovládají družstevní zpravodaj, kde cíleně pomlouvají hlavně kolegu Gomboše. Odmítl nařčení, že cílem je družstvo rozložit.

Podle verdiktu soudu musí představenstvo do února 2022 svolat shromáždění delegátů, což je nejvyšší orgán družstva, který například volí představenstvo a rozhoduje o nejdůležitějších družstevních záležitostech. Pokud představenstvo úkol nesplní, mohl by soud družstvo zrušit. Na to upozornilo i aktuální květnové vydání družstevního zpravodaje, který vychází v nákladu přes 22 tisíc výtisků.

Krajský soud v Ústí nad Labem jmenoval do představenstva sedm lidí: staronové členy Františka Rybu, Arnošta Ševčíka, Romana Hokra, Petru Klímu, Jiřího Korandu a za opozici Lubomíra Gomboše a Jana Klimeše, aby reprezentovali názory a návrhy dosud opomíjené části řadových členů družstva.

Proti jmenování Ryby a Ševčíka se odvolal jejich oponent Miloslav Štrombach. Soud proto jejich jména do obchodního rejstříku nezapsal a o odvolání teprve rozhodne.

Největší bytové družstvo na Mostecku bylo bez představenstva od roku 2019. Sedmičlenný statutární orgán Krušnohoru zmizel z obchodního rejstříku na popud soudu jako důsledek žaloby, kterou na družstvo podali družstevníci Lubomír Gomboš a Jiří Švejda. Krajský soud jim dal tehdy za pravdu, že volba představenstva družstva v roce 2016 byla neplatná, a odvolací Vrchní soud v Praze rozsudek potvrdil. V srpnu 2019 soud smazal z rejstříku také zrušenou kontrolní komisi. Provoz Krušnohoru od té doby udržuje správa družstva v čele s Františkem Rybou.