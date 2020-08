Mají tam klid, hodně potravy. A jsou tam vítaní. V průmyslových areálech se množí populace dravců. To platí i pro areál litvínovské chemičky Unipetrol, kde sídlí a vyvádějí mladé už devět let sokoli stěhovaví. Lidem do jejich životů daly letos možnost nahlédnout on-line kamery.

Letošní mláďata sokolů z litvínovské chemičky | Foto: Unipetrol RPA

Mohli tak být svědky jejich námluv, sezení na vejcích i výchovy tří nových mláďat Uni, Petry a Olíka. Ta už vylétla z hnízda. „Jakmile začala mláďata poletovat a zdokonalovat se v loveckých technikách, rodiče je po měsíci vyhnali z jejich okrsku, aby se podívala po světě a našla si nové hnízdiště,“ vysvětluje ornitolog Václav Beran. Mladí opeřenci teď zažívají vlastní dobrodružství, než vytvoří vlastní rodiny. Hnízdí obvykle až ve stáří tří let. Pak se možná do areálu chemičky vrátí. V minulých letech se ale vylíhlá mláďata vydala i za hranice, třeba do německých Drážďan.