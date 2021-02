„Časté střídání ředitelů Městské správy sociálních služeb ohrožuje nejen stabilitu, ale i důvěryhodnost této organizace, která pečuje o ohroženou skupinu lidí, což jsou senioři. Ani personál nemá jistotu, co bude dál,“ sdělila mostecká opoziční zastupitelka a poslankyně Jaroslava Puntová (ANO), která je povoláním zdravotní sestra a v MSSS vedla dětský stacionář s jeslemi.

Puntová toto téma otevřela na čtvrtečním zasedání zastupitelstva. Podle političky adepti o místo ředitele MSSS vždy přicházeli s nějakou vizí, ale neměli šanci ji realizovat, protože byli odvoláni nebo z různých důvodů odešli. Puntová upozornila, že chyba nemusí být jen v nich, ale i na straně vedení města. Dodala, že za dvanáct let zažila pět ředitelů a dvě osoby, které se střídaly ve vedení, než nastoupili noví šéfové. „To se mi zdá docela závažné,“ uvedla.

Primátor Jan Paparega (ProMost) se vůči kritice ohradil. „Já bych nešířil paniku. O všechny klienty Městské správy sociálních služeb je plně postaráno. Situace je v posledním roce velmi stabilní, a to díky paní ředitelce Kotyzové,“ řekl primátor. Již bývalou manažerku označil za respektovaného profesionála, který v těžké době vnesl do MSSS svou osobnost a řád. „Mě velmi mrzí, že skončila,“ dodal primátor.



Uvolněný post se má řešit 11. března, kdy se koná schůze městské rady. Ta by měla schválit vyhlášení výběrového řízení. „Nemůžeme otálet. Je třeba vybrat nového kvalitního ředitele,“ sdělil primátor. Podle něj fluktuace není zaviněna vedením města.

Kvůli náhlé personální změně a přesunu pravomocí v MSSS musela 22. února mimořádně zasedat městská rada. Radní nejprve vzali na vědomí rezignaci ředitelky a její žádost o ukončení pracovního poměru. Podle radnice byly důvodem osobní a zdravotní problémy. Zastupováním funkce ředitele byla pověřena hlavní ekonomka MSSS Lenka Maňáková.



Stanovisko bývalé ředitelky se Deníku nepodařilo získat. Kotyzová loni v únoru obsadila po konkurzu post uvolněný Martinem Strakošem. Toho radní odvolali po dvou a půl letech. Odůvodnili to manažerským selháním v době, kdy byly mezi personálem neshody. Mezi seniory oblíbený Strakoš tehdy odmítl, že by svou práci dělal špatně.

Městská správa sociálních služeb v Mostě (MSSS) má tři domovy pro seniory, kde se stará o více než 400 klientů. V průměru jim je přes 80 let, a patří tak v době pandemie koronaviru k nejohroženější skupině obyvatel. MSSS je příspěvkovou organizací města Mostu a zaměstnává celkem zhruba tři stovky zaměstnanců, hlavně pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a zdravotní personál. V roce 2019 činily celkové náklady 168 milionů korun a díky stabilním příjmům organizace hospodaří s mírným přebytkem. MSSS provozuje kromě domovů pro seniory v ulicích Barvířská, Jiřího Wolkera a Antonína Dvořáka také penziony pro seniory v ulicích Albrechtická, Ke Koupališti a Komořanská, pečovatelskou službu, poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, denní dětský rehabilitační stacionář, denní stacionář pro mentálně postižené klienty a další specializované služby.