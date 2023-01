Sem tam se válí drobné smetí, ale když na něj chanovští zametači ve žlutých reflexních vestách narazí, dají ho do plastového pytle a připraví k odvozu na skládku. „Je to v pohodě, i když po silvestru byl nepořádek,“ shodují se čtyři muži, kteří pod hlavičkou místního spolku Aver Roma uklízejí u silniční otočky mezi domy. Je ticho. Mládež šla do školy a maminky s kočárky míří k doktorce do poradny.

Udržovaný Chanov je po několika demolicích a opravě části zbylých paneláků klidnější, ale stále patří mezi sedm sociálně vyloučených lokalit v Mostě. Žije v nich přes 14 tisíc lidí, což je skoro čtvrtina celkového počtu obyvatel města. I proto se těmito deprivovanými zónami zabývá podstatná část městské strategie prevence kriminality na roky 2023 – 2027.

Padesátistránkový dokument, který schválilo před Vánoci zastupitelstvo a který začal platit od ledna, popisuje vážné potíže města a způsob jejich řešení. „Cílem strategie je reagovat na trendy a nové hrozby v oblasti prevence kriminality,“ informoval ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Odliv lidí pokračuje

Hrozbou je například nízký pocit bezpečí obyvatel v celém městě a pokračující odliv vzdělaných a mladých lidí z Mostu, což zhoršuje sociální strukturu místní populace. Za posledních patnáct let klesl počet obyvatel o pět tisíc, ale počet rizikových zón vzrostl. „Sociálně vyloučené lokality v Mostě nejsou ohraničeny a neleží pouze na periferii města, jak to obvykle bývá v případě jiných měst. Nejproblémovější se naopak vyskytují přímo v centru Mostu nebo ho obklopují,“ uvádí se ve strategii. Výjimkou je právě Chanov, který je na okraji města.

„Problémy nejsou jen v sociálně vyloučených lokalitách,“ upozornil zastupitel Jiří Nedvěd (SMM), bývalý předseda radničního výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů a spoluautor projektu Pod ochranou města.

Sídliště Pod Lajsníkem v Mostě se má zlepšit. Studie řeší zeleň, auta i déšť

Protože se bezpečnost týká všech sídlišť, je jednou z priorit schválené strategie zvýšení participace občanů do prevence kriminality v okolí jejich bydliště. Například součástí chystané revitalizace sídliště Pod Lajsníkem, která se bude veřejně projednávat 12. ledna, je vytvářet u domů polosoukromá prostranství sloužící jen místním obyvatelům jako chráněné předzahrádky, grilovací místa nebo plácky pro nejmenší děti.

Kamery zvyšují pocit bezpečí

V plánu celoměstské prevence je třeba pravidelný průzkum pocitu bezpečí obyvatel a vytváření pocitových map. Most chce také udržet asistenty prevence kriminality i školní dohledovou službu. Řešit se má další výkup problémových bytů do vlastnictví města a personální posílení operačního střediska městské policie, která hodlá testovat další bezpečnostní prvky, například hlukové senzory. Městský monitorovací systém s téměř stovkou kamer nyní patří mezi nejmodernější v ČR a bude se dál rozšiřovat a modernizovat.

Podle průzkumu pocitu bezpečí v roce 2021 se téměř 60 procent obyvatel cítí bezpečněji v lokalitách střežených kamerami. Od loňska jsou problémové lokality v Mostě pod dohledem umělé inteligence, což je celosvětový trend. Díky novému softwaru může počítač zastoupit operátora a sledovat za něj předem nastavené situace ve vymezeném prostoru a záznam automaticky ukládat. „Systém sám upozorňuje operátora na neobvyklou situaci na místě, které je kamerou aktuálně monitorováno,“ popsal ředitel městské policie. Zařízení umí hlásit například rvačku, položení předmětu na chodník či počítat osoby.

Strategie prevence kriminality statutárního města Mostu na roky 2023–2027 řeší činnosti, kterými se předchází kriminalitě. Zaměřuje se na delikty, které lidi obtěžují nejvíce, zejména porušování veřejného pořádku a občanského soužití. Plán prevence cílí na celé město, včetně sociálně vyloučených lokalit (Stovky, ul. M. G. Dobnera, ul. U věžových domů, ul. Javorová - blok 525, ul. K. H. Borovského - blok 518, Sedmistovky, Chanov), jejichž obyvatelé jsou nejvíce ohroženi kriminalitou a sociálně patologickými jevy. Balíček různých opatření zahrnuje i osvětu a akce pro mládež a seniory.