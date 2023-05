U obchodního domu Central v Mostě se brzy objeví dvě kovové sochy od výtvarníka a sportovce Jakuba Flejšara, který kromě vytváření velkých figur proslul jako trenér olympijské vítězky ve snowboardcrossu Evy Adamczykové (Samkové). Nákupní komplex zveřejnil na svém webu vizualizaci umístění nových objektů pro Most. Podoba soch je pouze ilustrační a může se od finálního díla lišit.

Vizualizace umístění soch Jakuba Flejšara u Centralu v Mostě. | Foto: Se svolením OC Central Most

„V tuto chvíli se sochy vyrábějí. Ta první, sedící, by měla být vyrobena a umístěna ke konci května,“ sdělil Deníku ředitel marketingu a komunikace Centralu Martin Malý. V plánu je slavnostní odhalení ve spolupráci s radnicí. Sochy budou u nově zrekonstruovaného vchodu z ulice Radniční.

Sedící figura bude připomínat relaxujícího člověka v nadživotní velikosti. „Teď tu velkou sochu dodělávám. Vypadá to na pětimetrovou sedící figuru, která bude odpočívat u kavárny. Bude to hodně podobné jako na vizualizaci," sdělil Deníku sochař při telefonickém rozhovoru, při kterém byl podle svých slov ve výšce čtyř metrů a právě modeloval hlavu. Figuru pro Central vytváří v jednom průmyslovém areálu v Chomutově. Druhou sochu začne dělat po instalaci první a chce ji dokončit v létě. Bude to opět figura, ale tentokrát stojící a vysoká asi čtyři metry.

Sochy složené z kovových krychlí a kvádrů budou průhledné a jsou navržené přímo pro prostor před Centralem, kam mají co nejpřirozeněji zapadnout. Figury budou červené, aby na pozadí obchodního domu vynikly a byly lépe čitelné pro lidi. Kdyby byly rezavé, tak by podle umělce nebyly tak působivé a výrazné. „Červená si krásně hraje se světlem a stínem a na tom je moje sochařina hodně založena," sdělil sochař. Volba materiálu podle něj souvisela s okolní architekturou, která má kov v konstrukcích.

Central prochází od roku 2020 postupnou rekonstrukcí. Nyní se dokončují vstupy a proměnou projdou i fasády a ochozy, které budou lemovány zelení a lavičkami.

MgA. Jakub Flejšar

Narodil se v roce 1980 v Praze. Vystudoval pražskou UMPRUM. Je známý jako tvůrce figur připomínající lidské postavy v různých polohách, které jsou součástí veřejného prostoru měst či krajiny. Nyní má výstavu s názvem "Čas není, já jsem" v Galerii R2020 v Českých Budějovicích. Kromě umění se věnuje sportu. Je trenérem v týmu českých snowboardcrossových závodníků.