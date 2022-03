Před pár lety tam fanoušci mobilní herní aplikace Pokémon Go hromadně chytali virtuální animované postavičky. Teď kolem platanů, pítka, laviček a barokní sochy svatého Prokopa občas někdo projde, když jde z pošty do Centralu, ale většinu času zůstává 2. náměstí v Mostě liduprázdné. Tento nepříznivý stav, který navíc umocňuje opuštěnost zavřeného kulturního domu Repre, se má alespoň na pár hodin týdně změnit. V sobotu 26. března ráno začnou na 2. náměstí pravidelné sobotní Pěstitelské trhy, které byly loni mimořádně v sousedním Radničním parku, kde tehdy nahradily zrušený tradiční trh na soukromé tržnici u Kosmosu.

„Pěstitelské trhy na 2. náměstí se budou konat každou sobotu. Zájemci tam budou moci zakoupit sadbu, později pak výpěstky zeleniny a ovoce,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Na 2. náměstí je celkem dvacet prodejních míst pro příležitostný a farmářský sortiment. Prodej povoluje novela městského tržní řád z února 2022. U malého náměstí, které je ohraničené budovami Repre, finančního úřadu a hotelem Cascade s přízemními obchůdky, je dostatek parkovacích míst.

„Trh to tady v sobotu alespoň na chvilku oživí. Mně bude stačit už jen to, že nějaké lidi uvidím, protože jinak tu není nikdo. Centrum města je třeba oživovat dál,“ řekla majitelka prodejny s oděvy Monika Kalinová, která sobotní trhy uvidí přes výlohu se šaty.

Nevýhodou této části centra je, že Repre, které náměstí dominuje, nefunguje a v okolí nejsou žádná podloubí či korzovací místa jako ve starém Mostě. Druhé náměstí je proto hlavně o víkendech zcela pusté. „Oživují se místa za městem, kam se lidé stahují,“ řekla jedna z Mostečanek, která prázdným 2. náměstím procházela. Sobotní trhy chce občas navštívit, láká ji prý lepší parkování a docela hezké prostředí. „Dřív jsem chodívala na trhy ke Kosmosu, protože jsem to měla blízko a cestou do práce si nakoupila. Ale v Radničním parku jsem byla na trhu jen párkrát, protože to už bylo pro mě z ruky,“ dodala.

Od soboty 26. března bude mít Most celkem tři pravidelné trhy. Kromě pěstitelského také sobotní bleší za „Neprakťákem“ a úterní centrální poblíž Prioru.

„Současná ekonomická situace trhovcům moc nepřeje. Mají víc starostí, protože jim rostou náklady na provoz živnosti, ale lidé přitom nemají náladu utrácet. Trhovci se s tím musí zkrátka nějak vyrovnat, a já jen doufám, že také nebudou zdražovat,“ uvedl pořadatel úterního trhu František Flasch. Podle něj však trhy mají i jinou, než ekonomickou funkci. „Lidé na trhu zapomenou na své běžné starosti, protože se potkávají a hovoří o všem možném. Trh tak zůstává téměř společenskou událostí,“ řekl Flasch, kterému lidé volali i v zimě, kdy úterní trh nebyl, a ptali se, kdy už bude.

Úterní trh opět potrvá až do Vánoc. Zatím na něm převažuje spotřební sortiment, ale postupně se bude doplňovat o sazenice, ovoce a zeleninu. „Pro nás je to spíš příležitost se tu vidět a popovídat si,“ shodli se 75letá Jaroslava a 70letá Zdeňka z Mostu. Jaroslava chce chodit i na sobotní trhy na 2. náměstí. „Podle toho, co tam budou prodávat, hlavně zeleninu, protože tu nechci od překupníků. Ale musí to tam někdo garantovat“ vysvětlila.

Na týdenním trhu na 2. náměstí ve starém Mostě lidé před zbouráním města nakupovali ovoce, zeleninu, drůbež, králíky, vejce a potřeby pro domácnost, třeba vařečky a zboží, které bylo k dostání i v kamenných obchodech. Trh tam fungoval do roku 1974, kdy se v novém Mostě otevřela tržnice mezi obchodním střediskem Rozkvět a kinem Kosmos. Po privatizaci tržnice v 90. letech soukromí majitelé sobotní trh udržovali, ale v době koronakrize vyhradili hlavní plochu pro výnosnější hlídané parkování.