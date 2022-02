Kvůli zřízení nové služebny Městské policie Most radní nedávno schválili uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v bloku 525 v ulici Javorová (čp. 3102). Jedná se o panelák, který stojí naproti aquadromu a kterému se hovorově říká hokejka. „Dům je dlouhodobě problémový a v současné době tam realizuje svou činnost výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálně jevů,“ řekl primátor Jan Paparega.

Zóna bez doplatku

Panelák byl v roce 2017 zařazen na úřední seznam obytných zón, kde se nepřiznával doplatek na bydlení kvůli častému narušování veřejného pořádku, užívání drog či negativním vlivům na děti. Radnice obdržela také stížnosti na pohyb závadových osob v okolí paneláku. I proto tam chce služebnu udržet.

Ta původní v č. p. 3101 už přestala vyhovovat, a proto se otevře jiná o vchod dál. „Jedná se o novou služebnu, která poskytne lepší zázemí pro pěší hlídky,“ sdělila mluvčí městské policie Veronika Loucká. Strážníci a asistenti prevence kriminality nebudou ve služebně nonstop. Prostor bude hlavně pro odskočení na oběd či toaletu, aby obchůzkáři nemuseli přes celé město do hlavního sídla městské policie, které zůstane centrálou pro nepřetržité přijímání různých oznámení od obyvatel.

Zcela nová služebna se už připravuje v nebytových prostorách městské sportovní haly. I tam bude personál služebny hlavně v terénu. Vznik této pobočky městské policie souvisí nejen s nepříznivou situací v sousedním sídlišti Stovka, ale také s chystanou rozsáhlou rekonstrukcí pětihektarového parku Střed vedle sportovní haly. Pěší hlídky ze služebny pomůžou střežit staveniště, kde se za modernizaci parku utratí desítky milionů korun. Po otevření parku se o bezpečnost návštěvníků a o ochranu majetku postará také správce a kamerový systém, který bude s provozním domkem správce a celým odpočinkovým areálem napojen na městskou policii.

Stavební práce v parku začnou letos na jaře, a kromě demoličních prací zahrnou výstavbu pódia, kavárny, sportoviště, cest, vodních prvků a sadové úpravy. Rekonstrukce potrvá rok, během kterého budou mít pěší hlídky u parku pohotovost, protože z velkých staveb na Mostecku často mizí například kovy a nářadí.

Problémových oblastí je víc

Další služebny městské policie se zatím neplánují, i když se radnice netají tím, že problémových zón je ve městě víc. Samospráva argumentuje tím, že ne všude by byly služebny efektivní, a že je limitována hlavně počtem strážníků a náklady na provoz, které postupně rostou. Bezpečnost však podle primátora zůstává jednou z priorit, a proto se do městské policie bude i nadále investovat. „Je to trend i v jiných městech, protože lidé volají po zajištění bezpečí,“ sdělil primátor.

Městská policie Most má hlavní sídlo v ulici Vladimíra Majakovského a menší služebny v budově magistrátu, v Pasáži U Lva a v bloku 525. Zvláštní pobočky jsou na městských parkovištích.

Před patnácti lety se bývalá vedení radnice a městské policie snažilo vytvořit několik tzv. okrskových služeben v non-stop režimu, ale tato pracoviště se neudržela. Byla například ve Stovce a v Sedmistovkách.

Význam strážníků a preventistů však nadále roste, a s tím stoupají i náklady na provoz. Výdaje na meziročně stále početnější městskou policii patří v rozpočtu města k položkám s největším růstem. V roce 2006 stála 32,8 milionu korun, letos se počítá s běžnými výdaji přes 98 milionů korun. Většina jde na platy strážníků a rizikové příplatky.