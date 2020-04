Před hodinářským krámkem na třídě Budovatelů stojí tři lidé s rouškami. Dodržují dvoumetrové rozestupy a čekají, až se uvolní místo u pultu. Dovnitř se vstupuje jen po jednom. Hodinář Karel Baksa je přesto rád. Po pěti týdnech mohl konečně otevřít svůj obchůdek s dílnou. „Lidi byli natěšení, potřebovali převážně vyměnit baterie. To nejvíc hořelo,“ hodnotí v roušce první hodiny provozu.

Předchozí měsíc označil jako začátek cesty do neznáma. Začala 14. března, kdy musel kvůli nouzovému stavu provozovnu zamknout jako ostatní drobní podnikatelé. Obchod nefungoval, ale dílna naštěstí ano. „Na dílně jsem mohl pracovat a dodělat si nějaké ty restíky. Jinak jsem byl v podstatě zadarmo doma,“ vypráví hodinář. Zákazníci si pro zakázky chodit nemohli, žádný výdej z okénka nebyl povolen. V dílně alespoň opravoval velké hodiny, pendlovky. Co měl nashromážděné, během měsíce pomalinku dodělal.

Podobnou situaci, kdy mu obchod řadu týdnů stál, ještě nezažil. Nedá se to přirovnat ani k dovolené, kterou si jako živnostník stejně nikdy na dlouho nebral. Nucené volno trávil i sledováním zpráv, aby měl přehled. Překvapilo ho, že před Velikonocemi se mohly otevřít velké hobbymarkety, ale malí prodejci šanci nedostali. „To jsem nepochopil,“ dodává.

Zatímco do jeho obchůdku se lidé vracejí, do jiných komerčních zařízení stále nesmějí. Například autodrom, který je závislý hlavně na útratách klientů a fanoušků z ciziny, oznámil, že má existenční potíže. V půlce března společnosti Autodrom Most klesly výnosy o 90 procent a propad tržeb za celý letošní rok vedení firmy odhadlo až o 70 procent.

„Je to neudržitelný stav. Sice v rámci rozvolnění omezení můžeme od 20. dubna pronajímat velký závodní okruh profesionálním týmům, příliš to ale nepocítíme. Je jich totiž v republice jen několik a motoristický sport je v podstatě paralyzovaný,“ sdělila obchodní a marketingová ředitelka společnosti Jana Svobodová, která nevyloučila propouštění zaměstnanců. Firma požádala o pomoc fanoušky, kteří si mohou koupit vstupenku na závody či poukaz na kurz bezpečné nebo sportovní jízdy, vše s prodlouženou platností.

Zájem získat většinový podíl ve společnosti a převzít nad autodromem kontrolu oznámila v březnu mostecká radnice, která od zastupitelstva dostala souhlas k vyjednávání a analýze hospodaření. Teď se radnice zaměřila na podporu desítek jiných provozoven.