Hora Svaté Kateřiny oslavila svou historii. Průvod šel na náměstí, kde byl trh

/FOTO, VIDEO/ Průvodem od kapličky začala v sobotu 17. června společná jednodenní oslava 495 let od založení města Hora Svaté Kateřiny, 115 let od vzniku budovy místní školy, 90 let od otevření české školy a 70 let fungování mateřské školy. V průvodu šli například bubeníci, členové Sokola, hornická rodinka v dobových kostýmech a dobrovolní hasiči. Na konci jel kočár se svatou Kateřinou a králem Ferdinandem I., který bývalou hornickou osadu v roce 1528 povýšil na město.

Slavnost v Hoře Svaté Kateřiny v sobotu 17. června. | Video: Deník/Martin Vokurka