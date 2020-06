K velkým společenským akcím, které letos nebudou kvůli koronaviru, se přidala litvínovská dvoudenní Svatomichaelská slavnost. Centrum zůstane 28. a 29. září prázdné. Rozhodli o tom radní.

„Velmi jsme o tom diskutovali, ale nechceme riskovat,“ řekla starostka Kamila Bláhová. Radní vycházeli z toho, že stále platí omezení návštěvnosti a nikdo neví, jak se bude situace dál vyvíjet. Přesto jednu dílčí akci město na počest svého patrona Archanděla Michaela uspořádá. Bude to komorní koncert houslisty Josefa Špačka a violoncellisty Tomáše Jamníka v kostele, kde zahrají při svěcení nového zvonu. V chrámu bude i mše. Účast na této duchovní části slavnosti se podle radních dá regulovat vstupenkami. Pokud se objeví druhá vlna nákazy, má se program epidemiologické situaci přizpůsobit. V záložním plánu je třeba on-line vysílání z kostela.

Rozhodnutí zrušit světskou zábavu v ulicích ovlivnila i obava, že by na ni přijely davy obyvatel z okolních obcí a měst. Litvínov by totiž byl jediným městem, které by masovou lidovou veselici pořádalo. „Návštěvnost Svatomichaelské slavnosti by byla ještě větší, než je pro ni obvyklé,“ dodala starostka.

Například sousední Most zrušil kvůli koronaviru Mosteckou slavnost, která měla být 12. září. Město tak v rozpočtu škrtne přes 2 miliony korun.

A nezůstane jen u toho. Na další propad příjmů chce radnice reagovat omezením investic v objemu přes 40 milionů korun. Mostečané to ale skoro nepoznají, protože opatření se týká projektů, jejichž odložení chod města neohrozí.

Jedná se hlavně o rekonstrukci zasedací síně na radnici, která měla stát skoro 34 milionů korun. „Tato investice se přesune do jednoho z následujících rozpočtových období,“ informovala mluvčí radnice Klára Vydrová. Škrty se dotknou i průmyslové zóny Joseph, kde letos nevznikne za 3,4 milionu korun parkovací pruh pro kamiony.

Odložení architektonické soutěže

Radní zároveň zastavili a na neurčito odložili přípravu architektonické soutěže na rekonstrukci veřejných prostranství na třídě Budovatelů mezi křižovatkami u Prioru a Centralu. Město tím letos ušetří 1,8 milionu korun a v roce 2021 za zpracování projektové dokumentace až 15 milionů korun.

Litvínov bude řešit změny v rozpočtu ještě v tomto měsíci. „Nechceme dělat žádné úpravy v investicích, ale hledáme úspory v provozu,“ řekla starostka. Jedinou stavbou, kterou Litvínov letos nezačne, bude zřejmě skatepark u sportovní haly. Důvodem není virus, ale cena vzešlá z tendru, která je podle radnice příliš vysoká.

Epidemiologická situace na Mostecku se už několik týdnů vyvíjí příznivě. Od března se nákaza koronavirem prokázala v celém okrese u čtyř desítek obyvatel a tento stav se od půlky května nemění. Drtivá většina nemocných se uzdravila. Podle denních hlášení, které zveřejňuje chemička Unipetrol, nebyla zjištěna nákaza u žádného zahraničního pracovníka. Do největší továrny v regionu přijelo na zarážku a modernizaci výroby téměř šest stovek otestovaných cizinců. Přes 350 jich už odjelo domů. Zarážka skončí během června.