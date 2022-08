Ředitelka mostecké Střední školy technické Radmila Krastenicsová už ve spolupráci s krajským odborem školství podala žádost o změnu organizace školního roku s odkladem do 14. září. „V tuto chvíli čekám na vyjádření ministerstva školství,“ uvedla ředitelka.

Ředitel štětské Střední a vyšší odborné školy obalové techniky Jiří Konvalinka zatím nechtěl být ohledně termínu zahájení školního roku příliš konkrétní. Podobně jako Mostečtí ale připustil, že čeká ohledně náhradní varianty za start 1. září na vyjádření nadřízených orgánů. Pořád ale věří, že montéři akci ve Štětí do konce prázdnin dotáhnou tak, aby se začít dalo. „Úprava začátku školního roku se teď řeší ještě na jednom pracovišti Střední školy řemesel a služeb v Ústí nad Labem, ale ne v souvislosti s tímto projektem,“ doplnila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Podle informací Deníku rekuperace a klimatizace do šesti škol v kraji vyjde na částku kolem 35 milionů korun. Provoz zařízení včetně revizí a výměny filtrů pak bude pro školy představovat vícenáklady v řádech statisíců za rok. Kraj to hodlá zohlednit v příspěvcích na provoz. „Všeobecně nám stoupnou náklady na provoz našich příspěvkových organizací a samozřejmě s tím počítáme,“ potvrdila radní Jindra Zalabáková (ANO 2011). Doplnila, že firma má sice podle smlouvy "deadline" do října, počítalo se ale s tím, že aspoň finalizaci prací bude možné sladit s výukou. To se však nakonec nemusí všude podařit tak, aby byly děti během prací v bezpečí. „Hledáme nějaké alternativní řešení,“ připustila radní. „Dáváme dohromady, jak to kde vypadá. Ale tlačíme na firmy, aby nebylo ohroženo 1. září,“ dodala Zalabáková.

V Mostě je akce pravděpodobně největší, instalují tam 84 jednotek. Ve škole popsali, že akce je zaměřená na to, aby v zařízení byla klimatizace pro parné dny. Cílem je i omezit větrání v zimě, takže část energie, kterou klimatizace spolkne, by mohla vyvážit ta ušetřená. Ve třídách a kabinetech školy, kam chodí kolem devíti set studentů z Mostu a okolí, jsou kvůli klimatizaci vyvrtané průřezy do fasády. Někde instalované zařízení zasáhlo do stávajícího členění mobiliáře, počtu míst pro židle nebo tabule. Občas podle zběžného pohledu museli dělníci sáhnout i na topení, což může před začátkem topné sezony představovat riziko. Zhotovitelem akce v Mostě je třebíčská firma Entalpa. Její zástupce se zatím nepodařilo kontaktovat s dotazem, jestli její lidé stihnou akci podle původních plánů.

V Mostě to vypadá, že za váznoucí akcí stojí nedostatek pracovníků a dovolené. Podle ředitele štětské školy může stát za tamními problémy nedostatek jednotek. I ve Štětí počítají s tím, že provoz rekuperace a klimatizace zasáhne do provozních nákladů. „Určitě se to promítne,“ potvrdil Konvalinka. Ten na druhou stranu chce, aby škola byla energeticky soběstačná. Na plochých střechách chce její vedení co nejdříve fotovoltaiku se státní dotací.

Jak ředitel naznačil, do té doby nemusí rekuperaci a klimatizaci ani zapnout. Nebo pojedou v jakémsi „poloprovozu“, při kterém budou testovat, jak je zařízení fakticky energeticky náročné.