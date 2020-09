V mosteckých školách zní opět dětský křik, ale na 15. ZŠ je nezvyklé ticho. Slyšet jsou jen vrtačky a hlasy dělníků. Škola obalená lešením je kvůli rozsáhlé rekonstrukci staveništěm a žáci do ní nesmí. Ředitelka Lenka Firmanová věří, že v upravených prostorách se nový školní rok podaří oficiálně zahájit 21. září. „Děti už toho zameškaly hodně,“ řekne a připomene náročné období během jarní koronavirové krize.

Rekonstrukce všech budov školy zahrnuje hlavně výměnu oken, zateplení fasády, opravu střechy a novou vzduchotechniku v učebnách, kde bude i lepší větrání. Město za všechno zaplatí 44 milionů korun, z toho většinu uhradí z dotace. Pracovat se bude ještě na podzim, ale výuku za tři týdny má umožnit předčasné užívání stavby.

Do 7. září trvá ředitelské volno, do 18. září volno se souhlasem ministerstva školství. Škola navzdory obtížné situaci nelení a po dohodě s rodiči zavedla provizorní režim s aktivitami pro děti, kterým zajistila i hlídání. Prvňáci měli slavnostní zahájení školního roku ve středu 2. září na zahradě Střediska volného času (SVČ).

V SVČ se budou prvňáci připravovat na vyučování a pak mohou využít školní družinu. SVČ nabídlo i prostory pro výuku žáků 9. tříd, kteří se sejdou poprvé 7. září. Ve středisku se budou učit český jazyk a matematiku. Podle ředitelky je to nutné, protože nejstarší žáky čekají přijímací zkoušky na střední školy a nemohou si dovolit další skluz. Žáci z ostatních tříd si mohou opakovat učivo doma, nebo jim škola zajistí od příštího týdne náhradní program.

Zatímco 15. ZŠ v úterý 1. září nikoho přivítat nemohla, ostatní školy si své otevření s dětmi i rodiči užívaly. „Je to dojemné. Jsem ráda, že školy nejsou zavřené, protože kontakt s dětmi prostě potřebují,“ řekla 42letá Regina, která přivedla svého syna do první třídy 7. ZŠ a je zároveň je učitelkou na jiné škole. Situace ve školách je podle ní kvůli riziku nákazy koronavirem velmi složitá. Přesto je ráda, že děti nemusejí nosit roušky, ale se svými kolegy si je nasadí na chodbách, ve společných prostorách a při komunikaci s rodiči. „My, učitelé, máme jít rodičům příkladem,“ dodala pedagožka.

Ředitelka 7. ZŠ Libuše Hrdinová nevyloučila, že se může opakovat situace z letošního jara. „Tehdy to bylo náročné. Mám samozřejmě obavy z toho, že školu budu muset opět hodně omezit a že vzdělávání nebude takové, jaké by mělo být,“ sdělila.

I když má pro případný krizový stav připravená náhradní řešení, obává se také toho, že jí onemocní učitelé. Dodala ale, že teď jsou naštěstí všichni zdraví a na výuku se těší. Funguje i školní jídelna, i když v upravením režimu.

Nové učebny

Školu 1. září navštívili primátor Jan Paparega a náměstek hejtmana Martin Klika, kterým ředitelka ukázala v podkroví nové odborné učebny, výtah a únikové schodiště, vše za 25 milionů korun. Díky stavebním úpravám a modernímu vybavení se mají lépe učit jazyky, informatika, přírodopis, fyzika a chemie. Multifunkční prostory v nejvyšším patře školy slouží i jako laboratoř pro různé pokusy. Nové učebny jsou v provozu od května, kdy se škola v rámci dobrovolné školní výuky otevřela pro 220 žáků, které rodiče po nouzovém stavu poslali do školy. „Rodičům za to patří dík, protože to nebyla samozřejmost. Oceňuji, že chtěli, aby se děti učily ve škole,“ řekla ředitelka.

Ve školách roušky sice nejsou povinné, ale od 1. září se musejí nosit například v MHD či na úřadech. Na Mostecku je situace stále příznivá. V pondělí 31. srpna bylo v okresu Most 9 lidí nakažených Covid-19. Od března jich bylo celkem 70, z toho 56 se uzdravilo a 5 zemřelo.