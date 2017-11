Školáci vzali Technohraní v Mostě útokem. Už podruhé

Most - Po výstavě stavebnice Merkur přišla řada na roboty, virtuální realitu, chemické pokusy, ale i ruční práci.

Roboty do Mostu přivezli pedagogové ústecké univerzity.Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Děti zájem o technické vzdělávání rozhodně mají, shodují se pedagogové. Potvrdily to také dvě akce v mosteckém Středisku volného času (SVČ) zaměřené právě na technické myšlení a vzdělávání dětí.

Nedělní Technohraní přilákalo přes pět stovek malých adeptů technických oborů. „Podle našich odhadů přišlo celkem asi 1700 lidí. My registrujeme pouze soutěžící děti, kterých letos bylo 539, s nimi pak dorazili někdy i tři dospěláci. Řada z nich vydržela celých pět hodin,“ řekla ředitelka SVČ Danuše Lískovcová s tím, že letošní druhý ročník byl propracovanější.

„Loni jsme měli stanoviště na chodbách a nebylo tam k hnutí, takže jsme se poučili. Tentokrát byly prezentace v klubovnách a bylo to lepší,“ dodala ředitelka.

Jak probudit zájem

Letošní návštěvnost předčila první ročník, v němž na akci zavítalo 498 dětí. Podle Danuše Lískovcové děti zájem o techniku mají, jen se v nich musí probudit. „Jako společnost jsme usnuli a teď je potřeba to všechno dohnat. Na nás dospělých je ukázat dětem, že to existuje,“ upozornila Lískovcová.

Na Technohraní si mohly děti doslova osahat jednotlivé obory. Asi největší zájem byl u stánku virtuální reality, ale také u robotů, které představila ústecká univerzita.

Společnost Nemak přivezla bloky motorů, které vyrábí v továrně v zóně Joseph, a děti si mohly vyzkoušet jejich nástřik. Střední škola technická nabídla soutěžím rukodělné obrábění, došlo i na chemické pokusy.

Technohraní byla v krátké době už druhá akce podobného typu, která se v SVČ Most uskutečnila. V říjnu zde proběhla soutěžní výstava modelů stavebnice Merkur, které stavěli žáci mosteckých základních škol. Návštěvníci pak hlasovali o nejhezčím z nich. Parádní bylo vlakové nádraží, které sestavili žáci z 11. ZŠ z ulice Obránců míru. „Na stavbě se podílela skupina žáků z druhého stupně,“ informoval ředitel školy Svatopluk Matějka, který podotkl, že zrovna Merkur je jedním z možných podnětů pro zvýšení zájmu dětí o techniku. „Není to jen tak. Merkur je o trpělivosti a přemýšlení. Když se něco nepovede, tak se to musí celé zase rozšroubovat a znovu sestavit,“ doplnil.

Podobně na to nahlíží i ředitelka 1. ZŠ ve Svážné ulici Jana Nachtigalová. „Určitě to je jedna z cest, jak zájem o vědu a techniku u dětí probudit. Merkur naše děti baví jak na prvním, tak i na druhém stupni. Naši sedmáci dokonce chodí do dílen Střední školy technické ve Velebudicích,“ poznamenala Nachtigalová a dodala, že škola měla na výstavě hned několik modelů Merkuru.